Общество

ИзвестияИзвестияМинюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
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с чего всё началось

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.
РБК03:02

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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:13

Власти нашли способ защитить россиян от роботов-коллекторов

Московский Комсомолец05:39

Минюст предложил ограничить количество звонков должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов

Эхо Москвы07:30

Минюст РФ предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

News.ru05:36

В России захотели ограничить звонки роботов-коллекторов

Lenta.ru04:47

Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Коммерсантъ04:28

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Известия04:19
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Футбол

Гол «Локомотива» в ворота «Краснодара» забит с предполагаемого фола

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, вероятно, сфолил против игрока «Краснодара» в центре поля перед голом «железнодорожников».
Metaratings 12:24
Происшествия

Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
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Сын Валерии назвал своего отца Александра Шульгина извергом и тираном

Сын Валерии Артемий Шульгин назвал своего родного отца - продюсера Александра Шульгина извергом и тираном.
Актуальные Новости 10:01
Происшествия

Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери

RT на русском 11:20
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Футбол

Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение

Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Общество

В Одессе облили красной краской памятную доску маршалу Жукову

РБК 12:26
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Происшествия

В Орске девушка на иномарке сбила насмерть пенсионерку

7 новостей 09:45
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»

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Авто

Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях

Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Автоновости дня 05:40
Экономика

Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Гаджеты

Будущие часы Apple Watch могут получить сенсор Touch ID

Не исключено, что датчик Touch ID появится в часах Apple Watch следующего поколения.
3DNews 02:29
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

РБК 07:51
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Футбол

«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»

"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Космос

Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса

Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.
Дни24 00:44
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
РИА Новости 09:24
Общество

После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Транспорт

Липчане могут купить билеты на поезд в Крым

Липчане смогут уехать в Крым на поезде уже в декабре. С сегодняшнего дня началась продажа билетов.
Липецкое время 08 ноября в 08:22
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

Московский Комсомолец 08 ноября в 14:06
Политика

Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего

Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
URA.Ru 12:05
Авто

Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа

По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
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