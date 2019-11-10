Общество
ИзвестияМинюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов
Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
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Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.РБК03:02
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Футбол
Гол «Локомотива» в ворота «Краснодара» забит с предполагаемого фола
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, вероятно, сфолил против игрока «Краснодара» в центре поля перед голом «железнодорожников».
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал своего отца Александра Шульгина извергом и тираном
Сын Валерии Артемий Шульгин назвал своего родного отца - продюсера Александра Шульгина извергом и тираном.
Происшествия
Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разобрался с «Брайтоном»
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Гаджеты
Будущие часы Apple Watch могут получить сенсор Touch ID
Не исключено, что датчик Touch ID появится в часах Apple Watch следующего поколения.
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Космос
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее долететь до Марса
Проблемы со здоровьем и психологические последствия мешают людям быстрее колонизировать планету.
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Транспорт
Липчане могут купить билеты на поезд в Крым
Липчане смогут уехать в Крым на поезде уже в декабре. С сегодняшнего дня началась продажа билетов.
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане
Политика
Кремль назвал регионы, в которых Путину доверяют больше всего
Каждый вице-губернатор получил в конверте данные по исполнению KPI по выборам, уровню доверия президенту в конкретном регионе и уровню доверия губернатору, передает РБК со ссылкой на участников сессии.
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.