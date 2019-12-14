Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Читать в источнике
Комментировать88
с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале
 проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.
ТАССвчера в 11:25

Подробнее о событии

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Комсомольская правдавчера в 12:02

Минюст хочет обязать банки и коллекторов записывать разговоры с должниками

News.ruвчера в 20:11

В России предложили изменить правила взыскания долгов

URA.Ruвчера в 12:07

Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

Известия00:03

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги граждан за ЖКХ

Говорит Москвавчера в 11:53

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

РИА Новостивчера в 11:01

Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

ТАССвчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Политика

Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ

Car.ru вчера в 13:25
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Хоккей

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК вчера в 17:54
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru вчера в 12:15
Политика

Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
РБК 12 декабря в 11:45
Здоровье

Россиянам упростили доступ в бассейны

Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Калужские Губернские Ведомости 11 декабря в 07:23
Общество

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц.
Телепрограмма вчера в 03:08
Происшествия

Автобус вылетел в кювет на Урале

Газета.Ru 00:00
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

РБК 00:18
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Наука

Большой адронный коллайдер перезапустят на два месяца позже

Большой адронный коллайдер (БАК) возобновит работу на два месяца позже озвученный сроков – в мае 2021 года, передает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Аргументы и Факты вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:15
Футбол

Алекс Фергюсон – о Суперлиге: многие клубы с великой историей могут исчезнуть

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказал мнение об идее создания европейской Суперлиги, которую предложил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
Чемпионат вчера в 23:59
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Общество

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:41
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин возвращается на сцену

Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
НТВ вчера в 10:27
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Хоккей

Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
RT на русском вчера в 16:54
Общество

Кто останется без пенсий в начале января 2020 года

В декабре свою пенсию и другие льготы получат те граждане, которые получают средства с период с 1 по 8 число каждого месяца.
Live24 12 декабря в 08:07
Шоу-бизнес

Дима Билан заявил о проблемах с алкоголем после потери двоих детей

Билан рассказал, что в какой-то момент в паре появились сильные чувства, и они поняли, что готовы завести детей.
Народные новости вчера в 21:59
Политика

А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?

Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Rusvesna.su 00:00
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
РИА Новости 11 декабря в 05:42
Происшествия

Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания

В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Известия вчера в 03:51
Армия и оружие

ЗРК «Оса» сбил шестой американский беспилотник за две недели

Несколько часов назад представители движения «Ансар Аллах» опубликовали данные о том, что средствами противовоздушной обороны, а речь, предположительно, идёт о ЗРК «Оса» (SA-7 Gekko), был уничтожен очередной американский военный разведывательный беспилотник, находившийся на вооружении ВВС Саудовской Аравии.
Avia.pro вчера в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное