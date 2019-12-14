Общество
РИА НовостиМинюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.ТАССвчера в 11:25
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Политика
Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Хоккей
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Здоровье
Россиянам упростили доступ в бассейны
Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Общество
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц.
Происшествия
Автобус вылетел в кювет на Урале
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию
Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
Наука
Большой адронный коллайдер перезапустят на два месяца позже
Большой адронный коллайдер (БАК) возобновит работу на два месяца позже озвученный сроков – в мае 2021 года, передает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»
Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Футбол
Алекс Фергюсон – о Суперлиге: многие клубы с великой историей могут исчезнуть
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высказал мнение об идее создания европейской Суперлиги, которую предложил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя
Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Певец Андрей Губин возвращается на сцену
Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Хоккей
Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии
Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
Общество
Кто останется без пенсий в начале января 2020 года
В декабре свою пенсию и другие льготы получат те граждане, которые получают средства с период с 1 по 8 число каждого месяца.
Шоу-бизнес
Дима Билан заявил о проблемах с алкоголем после потери двоих детей
Билан рассказал, что в какой-то момент в паре появились сильные чувства, и они поняли, что готовы завести детей.
Политика
А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?
Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Происшествия
Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания
В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.
Армия и оружие
ЗРК «Оса» сбил шестой американский беспилотник за две недели
Несколько часов назад представители движения «Ансар Аллах» опубликовали данные о том, что средствами противовоздушной обороны, а речь, предположительно, идёт о ЗРК «Оса» (SA-7 Gekko), был уничтожен очередной американский военный разведывательный беспилотник, находившийся на вооружении ВВС Саудовской Аравии.