с чего всё началось

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.

Фигурное катание Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Политика Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».

Здоровье Россиянам упростили доступ в бассейны Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.

Общество Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц.

Политика Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.

Наука Большой адронный коллайдер перезапустят на два месяца позже Большой адронный коллайдер (БАК) возобновит работу на два месяца позже озвученный сроков – в мае 2021 года, передает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Общество Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Певец Андрей Губин возвращается на сцену Популярный артист 1990-х годов Андрей Губин вернется на сцену после долгого перерыва, рассказал его саунд-продюсер Тарас Ващишин.

Хоккей Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).

Общество Кто останется без пенсий в начале января 2020 года В декабре свою пенсию и другие льготы получат те граждане, которые получают средства с период с 1 по 8 число каждого месяца.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

Происшествия Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.