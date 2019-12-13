Общество
РБКМинюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка». В Минюсте рассчитывают, что изменения вступят в силу в январе 2021 года.
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Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Общество
Путин может открыть железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Россия может принять участие в открытии железнодорожного сообщения с Крымом 23 декабря.
Политика
В Раде назвали Украину средством Запада для войны с Россией
В эфире телеканала "112 Украина" парламентарий назвал "цели западных кураторов".
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Экономика
Бибикова рассказала, как повысятся пенсии в 2020 году
Что касается получателей ежемесячных денежных выплат, то индексация ЕДВ пройдёт 1 февраля 2020 года.
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Помпео предупредил Иран об ответе на атаки против США и их союзников
Соединенные Штаты «решительно отреагируют» на любые действия Ирана против американцев или их союзников.
Общество
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов
Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Здоровье
Кузбасские власти пообещали не закрывать роддом в Киселевске
Общество
Ученые выявили смертельную опасность дневного сна
Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Наука
Ученые выяснили, какова продолжительность жизни человека
Культура
Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов
Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Политика
Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске
Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Происшествия
В Приморье возбудили дело об обмане более 30 клиентов оконной фирмы
Полицейские в Приморье возбудили уголовное дело после обращения клиентов компании "Окна Эталон", с которых она взяла более 2,7 миллиона рублей, но не поставила окна, сообщает региональное УМВД.
Здоровье
Минздрав РФ распределил среди частных клиник ВМП, не погруженную в ОМС
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила о 3,8 млрд рублей, которые полагаются частникам по линии ВМП, не погруженной в базовую программу ОМС.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Завершился шестой тур группового этапа Лиги Европы (ЛЕ), по итогам которого определились команды, попавшие в плей-офф турнира.
Технологии
Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных
NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода
Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.