Общество

РБКРБКМинюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка». В Минюсте рассчитывают, что изменения вступят в силу в январе 2021 года.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале
 проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.
ТАСС11:25

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Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

РБК15:31

Минюст опубликовал законопроект, меняющий правила взыскания долгов

РИА Новости11:01

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Комсомольская правда12:02

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги граждан за ЖКХ

Говорит Москва11:53

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Известия11:33

В России предложили изменить правила взыскания долгов

URA.Ru12:07

Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

ТАСС11:25
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Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
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Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
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Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой его партии консерваторов на внеочередных выборах.
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
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В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую

Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей

Ученые из Австралии рассказали, какова продолжительность жизни людей в естественных условиях – без медикаментов, обследований и прочих достижений современной медицины.
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Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
РБК 14:40
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
RT на русском 16:33
Интернет

«Яндекс» вступился за Nginx после обысков

Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
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Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках шоу «План Б»

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Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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В своем заявлении Пушилин напомнил, что, согласно принятым Минским соглашениям и итогам парижского саммита «нормандской четверки», в конституции Украины «должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР».
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Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
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Общество

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
РИА Новости 12:05
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

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Наука

Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри

Реки выступают в роли своего рода конвейеров для доставки пластика в океан, однако до сих пор не ясно, сколько мусора удерживается в реках, как долго и в какой форме.
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Геймерам предложили оценить демоверсию ремейка оригинальной Gothic

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Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции.
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Учёные подтвердили у косаток гипотезу бабушек

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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
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Политика

Владимир Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, чтобы принять участие в концерте , который организуют в честь 50-летия КАМАЗа.
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