Общество

BFM.ruBFM.ruМинюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале
 проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.
ТАССвчера в 11:25

Подробнее о событии

Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

Известия00:03

В России предложили изменить правила взыскания долгов

URA.Ruвчера в 12:07

Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

ТАССвчера в 11:25

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги граждан за ЖКХ

Говорит Москвавчера в 11:53

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

News.ruвчера в 11:06

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

РИА Новостивчера в 11:01

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Комсомольская правдавчера в 12:02
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Хоккей

Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
РИА Новости 12 декабря в 00:16
Экономика

Госдума повысила МРОТ до 12130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
Рифей-Пермь 12 декабря в 07:49
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Политика

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан вчера в 10:45
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией

Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.
Газета.Ru вчера в 19:58
Происшествия

Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге

Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
RT на русском вчера в 23:56
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.
3DNews 12 декабря в 08:14
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня 12 декабря в 11:55
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском вчера в 14:48
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Авто

Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года

Прошлой осенью компания обнародовала планы развития до 2022 года.
Тарантас Ньюс вчера в 09:48
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Наука

Ученые рассказали о продолжительности жизни человека

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Волгоградская правда вчера в 21:22
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ТАСС 00:56
Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
Хоккей

Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
RT на русском вчера в 16:54
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:00
Происшествия

Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу

Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.
Народные новости вчера в 18:05
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири

Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 19:36
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Здоровье

Врач назвала причины образования камней в почках

Вечерняя Москва вчера в 21:42
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Наука

Ученые выяснили, почему не все киты такие большие

Машины и Механизмы вчера в 04:18
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru вчера в 06:21
Армия и оружие

Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

ТК Звезда 01:46
Политика

Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании внести изменения в условия Минских соглашений в вопросе контроля границ.
Пятый канал 12 декабря в 16:44
Экономика

Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
РБК вчера в 21:05
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
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