Общество
BFM.ruМинюст предложил изменить правила взыскания долгов
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.ТАССвчера в 11:25
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Хоккей
Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова
Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
Экономика
Госдума повысила МРОТ до 12130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
Политика
Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией
Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.
Происшествия
Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Космос
В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.
Авто
Kia показала новый фирменный логотип
Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Авто
Ferrari отложит электромобиль как минимум до 2025 года
Прошлой осенью компания обнародовала планы развития до 2022 года.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наука
Ученые рассказали о продолжительности жизни человека
Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Хоккей
Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии
Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).
Политика
Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США
Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу
Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири
Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Здоровье
Врач назвала причины образования камней в почках
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Наука
Ученые выяснили, почему не все киты такие большие
Наука
Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной
Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Политика
Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании внести изменения в условия Минских соглашений в вопросе контроля границ.
Экономика
Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.