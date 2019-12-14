с чего всё началось

Хоккей Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".

Экономика Госдума повысила МРОТ до 12130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.

Происшествия Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

Политика Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.

Космос В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что учёные создали карту распределения водяного льда на Марсе.

Авто Kia показала новый фирменный логотип Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Хоккей Олимпийская сборная России крупно уступила Швейцарии Олимпийская сборная России по хоккею крупно проиграла команде Швейцарии в матче за первое место на товарищеском турнире NaturEnergie Challenge (2:8).

Общество Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.

Политика Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.

Политика Владимир Зеленский выступил за изменение условий Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании внести изменения в условия Минских соглашений в вопросе контроля границ.

Экономика Белоруссия возьмет у Китая кредит $500 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн).