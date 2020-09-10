Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.В источнике
С чего всё началось
— Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, — сообщается на сайте
Минюста.
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