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РИА Новости
РИА Новости

Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства. Также в министерстве рекомендовали возбудить дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского.В источнике
С чего всё началось
— Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, — сообщается на сайте
 Минюста.
Life.ru12:14
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Минюст собирается лишить Пашаева статуса адвоката

Комсомольская правда11:58
РБК

Минюст потребует лишить статуса адвоката Ефремова

РБК12:05
Интерфакс

Минюст РФ решил наказать адвокатов по делу Ефремова

Интерфакс12:05
URA.Ru

Пашаева и Добровинского накажут за скандальное дело Ефремова

URA.Ru12:14
РИА Новости

Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

РИА Новости11:55
Москва 24

Минюст РФ планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева

Москва 2411:53
ТАСС

Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева

ТАСС11:52

США готовят массовые испытания гиперзвуковых вооружений

В ближайшие четыре года Пентагон проведет более сорока испытаний гиперзвуковых вооружений с прицелом на их окончательную доводку и передачу в войска, заявил заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист.
США готовят массовые испытания гиперзвуковых вооружений
Вестник Кавказа12:20

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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В Оренбуржье возобновляют работу кинотеатры и развлекательные центры

Оренбург, 10 сентября 2020, 16:06 — REGNUM В Оренбургской области согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ, разрешено возобновить работу кинозалов и кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, спортивных объектов, аттракционов и пунктов проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов.
REGNUM09:06
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ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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