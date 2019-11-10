Общество

RT на русскомRT на русскомМинюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
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с чего всё началось

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.
РБК03:02

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РБК: Минюст предложил ограничить число звонков должникам от роботов-коллекторов

ТАСС13:01

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:13

В России захотели ограничить звонки роботов-коллекторов

Lenta.ru04:47

Минюст предложил ограничить количество звонков должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов

Эхо Москвы07:30

Власти нашли способ защитить россиян от роботов-коллекторов

Московский Комсомолец05:39

Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Коммерсантъ04:28

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Известия04:19
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Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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Климатическая зима наступит только с середины декабря.
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Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
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В России растут продажи китайских машин

Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
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Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

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В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
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Девять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Газета.Ru 16:36
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