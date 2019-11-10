Общество
RT на русскомМинюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
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с чего всё началось
Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.РБК03:02
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Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Происшествия
Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
Известия 14:53
Футбол
«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду
"Порту" в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил "Боавишту" — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес.
Спорт-Экспресс 18:02
Политика
Президент Боливии Моралес заявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 16:29
Общество
Новые должности планируют ввести в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкальского края собираются ввести новые должности. Губернатору региона планируют назначить заместителей.
EastRussia 08 ноября в 05:39
Космос
NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов
ГЛАС.RU 08 ноября в 02:52
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Пятый канал 06:39
Театры
Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве
Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице.
Псковское агентство информации вчера в 06:39
Единоборства
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
Читинка пострадала в ДТП на только открывшемся Карповском тракте
Автомобиль в Чите сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе Карповского тракта, открытого для движения 22 октября, сообщил на планёрке городской администрации 11 ноября глава комитета городского хозяйства Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 19:12
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Футбол
Крыховяк оценил свое состояние после матча с «Краснодаром»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем состоянии после матча 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Жаль, что не смогли выиграть.
Sportbox.RU 14:28
Армия и оружие
Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 14:55
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
OAnews 12:50
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости 08 ноября в 23:51
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Авто
В России растут продажи китайских машин
Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК 08 ноября в 20:44
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04