Общество

RT на русскомRT на русскомМинюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов

Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
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с чего всё началось

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.
РБК03:02

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РБК: Минюст предложил ограничить число звонков должникам от роботов-коллекторов

ТАСС13:01

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Известия04:19

Минюст предложил ограничить количество звонков должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов

Эхо Москвы07:30

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Lenta.ru04:47

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Коммерсантъ04:28

Власти нашли способ защитить россиян от роботов-коллекторов

Московский Комсомолец05:39
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