Коронавирус
РИА НовостиМинюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков. Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов. Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.
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с чего всё началось
«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.Коммерсантъ05:31
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Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков
Комсомольская правда04:56
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Общество
Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре
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Общество
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Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
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Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Экономика
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Экономика
Зачем трубоукладчик для СП-2 неторопливо огибает Африку?
Судно неторопливо двигается замысловатым путем, выбрав обход вокруг Африки, а не короткий Суэцкий канал.
Общество
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Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
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Общество
В Татарстане выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Всего в России за сутки выявили 500 человек с Covid-19 Сегодня оперативный штаб Москвы сообщил в Telegram-канале о новых случаях заражения коронавирусом.
Здоровье
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Общество
Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные
Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Общество
В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции
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Общество
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Энергетика
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке
Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
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Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Здоровье
В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов
Федеральное медико-биологическое агентство разработало опытные образцы аппаратов искусственной вентиляции легких.
Армия и оружие
В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ
В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.
Происшествия