Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков. Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов. Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.
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«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ»,— говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ05:31

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Минюст предложил отложить до 1 июня бракосочетания и разводы из-за коронавируса

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Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
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Газета.Ru вчера в 03:12
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РИА Новости 05:56
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В России создали новый аппарат ИВЛ сразу для нескольких пациентов

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В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ.
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Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших

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