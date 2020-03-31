с чего всё началось

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков. Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов. Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.

Общество В России изменили порядок техосмотра для автомобилей В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом 1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.

Общество Новосибирская область ввела режим самоизоляции Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество На Кубани официально объявлен карантин Решение принято в целях нераспространения коронавируса. Карантином вводятся ограничения на передвижение жителей.

Общество В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции "В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.

Экономика Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.

Общество Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.

Общество В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.

Энергетика Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Политика Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Слово «коронавирус» запретили в Туркмении Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.

Происшествия В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.

Политика Зеленский провел телефонный разговор с Меркель Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.