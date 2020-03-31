Коронавирус
РИА НовостиМинюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков. Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов. Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.
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с чего всё началось
«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.Коммерсантъ05:31
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Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков
Комсомольская правда04:56
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Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Общество
В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля
Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
Общество
Новосибирская область ввела режим самоизоляции
Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
На Кубани официально объявлен карантин
Решение принято в целях нераспространения коронавируса. Карантином вводятся ограничения на передвижение жителей.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции
"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Армия и оружие
«ВСУшники» подорвали себя, готовя диверсию: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Экономика
«Яндекс.Такси» сократил выплаты водителям
«Яндекс.Такси» и другие агрегаторы сократили размер гарантированных выплат водителям.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Политика
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Театры
Балет «Лебединое озеро» на YouTube набрал более 1 млн просмотров
Балет «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича за сутки посмотрели более 1 млн человек.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Слово «коронавирус» запретили в Туркмении
Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
Происшествия
В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса
Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.