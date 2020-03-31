Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

179 фотоЕщё 11 видео
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков. Отмечается, что ведомство направило инициативу главам российских регионов. Уже назначенные даты регистрации предлагается перенести, в исключительных случаях проводить церемонию без гостей.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось
«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ»,— говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Коммерсантъ05:31

Подробнее о событии

Минюст предложил отложить до 1 июня бракосочетания и разводы из-за коронавируса

Коммерсантъ05:31

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

РИА Новости05:26

Минюст предложил из-за коронавируса приостановить заключение и расторжение браков

Комсомольская правда04:56

Минюст предложил до лета не женить и не разводить россиян из-за коронавируса

Накануне.Ru05:02

Минюст предложил приостановить из-за вируса регистрацию браков и разводов

РБК04:56

Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса

Интерфакс05:20

Минюст предложил приостановить браки и разводы из-за коронавируса

РЕН ТВ04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора

Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
BFM.ru 08:10
Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
REGNUM 09:01
Общество

Новосибирская область ввела режим самоизоляции

Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.
Газета.Ru 01:55
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

На Кубани официально объявлен карантин

Решение принято в целях нераспространения коронавируса. Карантином вводятся ограничения на передвижение жителей.
REGNUM 10:28
Общество

Дерипаска построит в Иркутской области три инфекционных больницы

Городовой 02:37
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
РИА Новости 06:52
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Армия и оружие

«ВСУшники» подорвали себя, готовя диверсию: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su 09:30
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Экономика

«Яндекс.Такси» сократил выплаты водителям

«Яндекс.Такси» и другие агрегаторы сократили размер гарантированных выплат водителям.
Секрет фирмы 08:23
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости 09:58
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Политика

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс 08:48
Театры

Балет «Лебединое озеро» на YouTube набрал более 1 млн просмотров

Балет «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича за сутки посмотрели более 1 млн человек.
Культуромания 29 марта в 01:13
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Происшествия

В Брянске подтвердили ещё два случая коронавируса

Брянск, 31 марта 2020, 17:10 — REGNUM Подтвердились предварительные пробы на коронавирус двух пациентов, прибывших из Европы в Брянск, сообщили 31 марта в оперативном штабе Брянской области.
REGNUM 10:10
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное