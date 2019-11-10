Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми. Это следует из рабочей версии законопроекта «О взыскании», который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов, сообщает РБК со ссылкой на документ.
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с чего всё началось

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.
РБК03:02

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Власти нашли способ защитить россиян от роботов-коллекторов

Московский Комсомолец05:39

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Известия04:19

В России захотели ограничить звонки роботов-коллекторов

Lenta.ru04:47

Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Коммерсантъ04:28

Минюст РФ предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

News.ru05:36

Звонки роботов-коллекторов могут попасть под государственное регулирование

Эхо Москвы05:01

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

РБК03:02
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Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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Газета.Ru 02:46
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Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
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Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку

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В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября

iXBT.com вчера в 02:12
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Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

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Финансы

Опасная неделя: почему рост курса доллара – плохие новости

Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
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UFC Fight Night: россиянин Волков посвятил победу над Харди матери

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РЕН ТВ вчера в 16:49
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Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
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Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

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Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Происшествия

При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 05:03
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