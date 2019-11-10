Как закон будет регулировать работу роботов-коллекторов В законе "О взыскании" могут появиться понятия "автоматизированный интеллектуальный агент" и "робот-коллектор".

с чего всё началось

Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми. Это следует из рабочей версии законопроекта «О взыскании», который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов, сообщает РБК со ссылкой на документ.

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