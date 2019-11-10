Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.

с чего всё началось

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.

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