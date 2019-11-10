Общество
ИзвестияМинюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов
Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
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Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.РБК03:02
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Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
RT на русском вчера в 13:26
Происшествия
Водолазы во время поисков жертвы доцента СПБГУ нашли скелет в Мойке
iReactor вчера в 20:22
Политика
Глава «Слуги народа» считает, что Раду распустят до конца полномочий
Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нынешний созыв Верховной рады Украины будет распущен раньше окончания полномочий с вероятностью 75%.
РЕН ТВ 07:46
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Технологии
Разработана технология получения водки из воды и воздуха
Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
Кубанские новости 00:07
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 08 ноября в 05:32
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
REGNUM вчера в 23:52
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 08 ноября в 00:47
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Политика
Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада
Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Политика
МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Киберспорт
Состоялась церемония открытия Worlds 2019
Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
CyberSport.ru 07:45
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Общество
СМИ узнали о дискриминации русскоязычных IT-компаний в США
В последние несколько лет русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине «сталкиваются с проблемами» вплоть до отказа с ними работать в случае базирования команды в России.
РБК 07:47
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Футбол
Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!
Спорт-Экспресс 07:02
Теннис
Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне
Медведев впервые в карьере отобрался на Итоговой турнир АТР, 23-летний теннисист стал первым российским участником соревнований за последние 10 лет, до него отобраться на турнир удалось Николаю Давыденко в 2009 году.
ТАСС Спорт вчера в 17:01