Общество

ИзвестияИзвестияМинюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, могут попасть под госрегулирование.
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с чего всё началось

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов, попадут под регулирование.
РБК03:02

Подробнее о событии

Власти нашли способ защитить россиян от роботов-коллекторов

Московский Комсомолец05:39

Минюст РФ предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

News.ru05:36

Минюст предложил госрегулирование звонков от роботов-коллекторов

Известия04:19

В России захотели ограничить звонки роботов-коллекторов

Lenta.ru04:47

Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов

Коммерсантъ04:28

Минюст предложил ограничить количество звонков должникам, которые совершаются с помощью роботов-коллекторов

Эхо Москвы07:30

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

РБК03:02
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Общество

Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

RT на русском вчера в 13:26
Происшествия

Водолазы во время поисков жертвы доцента СПБГУ нашли скелет в Мойке

iReactor вчера в 20:22
Политика

Глава «Слуги народа» считает, что Раду распустят до конца полномочий

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нынешний созыв Верховной рады Украины будет распущен раньше окончания полномочий с вероятностью 75%.
РЕН ТВ 07:46
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
Технологии

Разработана технология получения водки из воды и воздуха

Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.
Кубанские новости 00:07
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Здоровье

Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь

Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
BFM.ru 08 ноября в 05:32
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

REGNUM вчера в 23:52
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 08 ноября в 00:47
Политика

Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Политика

Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада

Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18
Футбол

«Зенит» на выезде обыграл тульский «Арсенал» благодаря голу Азмуна

РИА Новости 07:54
Спорт

В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»

МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
РИА Новости вчера в 07:24
Киберспорт

Состоялась церемония открытия Worlds 2019

Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
CyberSport.ru 07:45
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Общество

СМИ узнали о дискриминации русскоязычных IT-компаний в США

В последние несколько лет русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине «сталкиваются с проблемами» вплоть до отказа с ними работать в случае базирования команды в России.
РБК 07:47
Политика

Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании

Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Футбол

Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!

Спорт-Экспресс 07:02
Теннис

Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне

Медведев впервые в карьере отобрался на Итоговой турнир АТР, 23-летний теннисист стал первым российским участником соревнований за последние 10 лет, до него отобраться на турнир удалось Николаю Давыденко в 2009 году.
ТАСС Спорт вчера в 17:01
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