Общество
Газета.RuМинюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Минюст опубликовал новую версию КоАП. В тексте много изменений, в том числе в части наказаний за нарушение правил дорожного движения. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Экономика
Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России
Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Происшествия
Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в Москву
Пассажир с подозрением на смертельный коронавирус прилетел в московский аэропорт Шереметьево.
Футбол
Тренер «Локомотива» Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
Ведущий полузащитник футбольной сборной России и московского "Локомотива" Алексей Миранчук мог оказаться во второй половине сезона в итальянском "Милане", который был готов арендовать хавбека с право выкупа.
Экономика
ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
Космос
У России появится программа исследования Венеры
Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy Note10 Lite
В России начались продажи Samsung Galaxy Note10 Lite, поддерживающим стилус S Pen.
Общество
С 1 февраля увеличатся социальные выплаты
Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Политика
Крымская правительственная газета назвала Крым «украино-татарским»
В Крыму в соцсетях обсуждают пятничный номер бюджетной газеты правительства Республики «Крымская газета».
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Общество
Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл
Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Политика
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Политика
Зеленский назвал США ключевым союзником Украины в защите суверенитета
Соединённые Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с американским госсекретарём Майком Помпео.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX представили в России
Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории бренда. В России его уже предлагают для заказа.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки
Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".