Общество

Газета.RuГазета.RuМинюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Минюст опубликовал новую версию КоАП. В тексте много изменений, в том числе в части наказаний за нарушение правил дорожного движения. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
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Проект нового КоАП ужесточает наказания для водителей. Что изменится?

ТАСС07:30

Минюст предложил повысить штрафы за нарушения ПДД

Коммерсантъ03:11

Какие наказания водителям заложены в новом КоАП

Российская газетавчера в 16:12

Штрафы для водителей поднимут в шесть раз в России

Телеканал 360°01:13

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

РИА Новости01:08

Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости

РБКвчера в 23:24

Штрафы за превышение скорости возрастут в разы

Газета.Ru03:50
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 05:15
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса

Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Коммерсантъ 08:15
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Экономика

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России

Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вечерняя Москва 08:00
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Происшествия

Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в Москву

Пассажир с подозрением на смертельный коронавирус прилетел в московский аэропорт Шереметьево.
Lenta.ru 08:34
Футбол

Тренер «Локомотива» Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»

Ведущий полузащитник футбольной сборной России и московского "Локомотива" Алексей Миранчук мог оказаться во второй половине сезона в итальянском "Милане", который был готов арендовать хавбека с право выкупа.
Вести.Ru 08:05
Экономика

ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
РБК 03:48
Космос

У России появится программа исследования Венеры

Полноценная программа исследования Венеры может появиться в России в 2020-2021 годах, сообщил журналистам в пятницу ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
РИА Новости 08:23
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Политика

Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.
RT на русском 08:38
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Гаджеты

В России начались продажи Samsung Galaxy Note10 Lite

В России начались продажи Samsung Galaxy Note10 Lite, поддерживающим стилус S Pen.
Astera 03:49
Общество

С 1 февраля увеличатся социальные выплаты

Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Курган и курганцы 02:05
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

РИА Новости 29 января в 12:01
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Политика

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Lenta.ru 01:23
Политика

Крымская правительственная газета назвала Крым «украино-татарским»

В Крыму в соцсетях обсуждают пятничный номер бюджетной газеты правительства Республики «Крымская газета».
SM News 29 января в 02:01
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Общество

Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Коммерсантъ 03:40
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Политика

Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 08:48
Кино

В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»

В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Российская газета 07:50
Политика

Зеленский назвал США ключевым союзником Украины в защите суверенитета

Соединённые Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с американским госсекретарём Майком Помпео.
RT на русском 05:14
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX представили в России

Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории бренда. В России его уже предлагают для заказа.
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Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Кино

Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки

Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".
Газета.Ru 05:47
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