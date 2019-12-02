Не один за всех Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, с которым ознакомились "Известия". Минюст выпустил этот документ в конце ноября.

с чего всё началось

В России количество штрафов за задержку зарплат планируют приравнять к числу сотрудников, вовремя не получивших деньги.

В России планируют ужесточить наказание за задержку зарплат

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