Общество

КлопсКлопсВ России планируют ужесточить наказание за задержку зарплат

В России количество штрафов за задержку зарплат планируют приравнять к числу сотрудников, вовремя не получивших деньги.
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с чего всё началось

Задача на умножение: Минюст хочет усилить санкции за задержку зарплат

Не один за всех Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, с которым ознакомились "Известия". Минюст выпустил этот документ в конце ноября.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат, сообщили СМИ

РИА Новости00:54

Минюст предлагает усилить санкции за задержку зарплат

РЕН ТВвчера в 16:37

В России хотят ужесточить санкции за задержку зарплаты

Газета.Ruвчера в 20:40

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

ТАССвчера в 18:13

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

Известиявчера в 18:41

В России ужесточат наказание за задержку зарплат

URA.Ruвчера в 17:02

Минюст намерен усилить санкции за задержку зарплат

Телеканал 360°вчера в 20:50
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Происшествия

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат компенсации

Газета.Ru вчера в 22:50
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

«Ведомости» ознакомились с заключением государственно-правового управления президента (ГПУ) на законопроект «О виноградарстве и виноделии».
Ведомости вчера в 16:24
Здоровье

Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43
Футбол

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак»

Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в центральной встрече 18 тура РПЛ в свои ворота забил Илья Кутепов.
Московский Комсомолец вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия 30 ноября в 23:08
Экономика

Louis Vuitton купил особняк в центре Москвы

Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) выкупила особняк в Столешниковом переулке, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton.
Ведомости вчера в 19:34
Происшествия

Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»

Коммерсантъ вчера в 23:23
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия 30 ноября в 18:29
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое

Пятый канал вчера в 17:58
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия вчера в 09:54
Транспорт

Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Интерфакс 00:36
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
РБК 00:00
Экономика

Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото

Золотая лихорадка отражает шаги России и Китая по диверсификации золотовалютных резервов, превышающих три триллиона долларов США, в активы, которые не являются американским долларом.
РИА Новости 00:00
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня вчера в 04:24
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Хоккей

«Трактор» отправил Василия Демченко в список отказов

Челябинский «Трактор» поместил голкипера Василия Демченко в список отказов. В течение 48 часов игрока может забрать любой из клубов КХЛ.
Челябинский обзор вчера в 09:27
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru 30 ноября в 13:13
Армия и оружие

Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57

Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
ИнфоСМИ 30 ноября в 13:37
Экономика

Вилла бизнесмена попала в кредитную историю

Коммерсантъ вчера в 17:35
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Авто

Lifan назвал новые сроки появления кроссовера X70 в России

Российское представительство компании Lifan выступило с заявлением по поводу продаж кроссовера X70 в России.
CarsWeek.ru 29 ноября в 02:19
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
RT на русском вчера в 05:41
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