Общество

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В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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с чего всё началось

Задача на умножение: Минюст хочет усилить санкции за задержку зарплат

Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известиявчера в 16:01

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Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат, сообщили СМИ

РИА Новости00:54

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

Известиявчера в 18:41

В России хотят ужесточить санкции за задержку зарплаты

Газета.Ruвчера в 20:40

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

ТАССвчера в 18:13

В России задумали ужесточить наказание за задержку зарплат

Lenta.ruвчера в 21:44

В России ужесточат наказание за задержку зарплат

URA.Ruвчера в 17:02

Минюст предлагает усилить санкции за задержку зарплат

РЕН ТВвчера в 16:37
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Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Футбол

Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»

Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Российская газета вчера в 23:13
Происшествия

Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье

Глава региона Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв аварии, которая случилась сегодня, 1 декабря, в Сретенском районе края.
Московский Комсомолец вчера в 09:25
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
RT на русском 29 ноября в 16:58
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне

Драма "Ван Гоги" режиссера Сергея Ливнева признана лучшим фильмом Недели российского кино, которая прошла в Великобритании.
Комсомольская правда 30 ноября в 22:18
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Биатлон

Мартен Фуркад и Йоханнес Бё выступили в защиту российского биатлона

В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок других людей.
Чемпионат 02:00
Экономика

В России упал индекс деловой активности в сфере услуг

В ноябре индекс деловой активности в сфере услуг в России составил 45,6 пункта.
ГЛАС.RU 02:40
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Футбол

Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 13:12
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 30 ноября в 18:30
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:39
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК вчера в 06:38
Происшествия

Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье

РИА Новости Крым вчера в 23:30
Здоровье

Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине

Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
АиФ Тюмень вчера в 04:43
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Страна Советов on-line вчера в 08:23
Происшествия

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.
Коммерсантъ вчера в 17:35
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
РИА Новости 02:04
Финансы

Курс доллара вырос до 64,35 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.
ТАСС 02:05
Экономика

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
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