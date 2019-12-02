Общество
ИзвестияМинюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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с чего всё началось
Не один за всех Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, с которым ознакомились "Известия". Минюст выпустил этот документ в конце ноября.Известиявчера в 16:01
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Игры
Игроки в Red Dead Redemption 2 получат подарки в качестве извинений
Студия Rockstar Games решила в очередной раз извиниться перед игроками за проблемный запуск Red Dead Redemption 2 на PC.
Транспорт
РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Общество
ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Политика
Зеленский поставил условия для проведения выборов в Донбассе
Президент Украины Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Киев согласится на местные выборы в Донбассе только на основе украинского законодательства.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Космос
NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе
Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Футбол
Умерла двухлетняя дочь экс-футболиста «Арсенала»
Авто
Премиальный кроссовер Genesis GV80 засветился на новых шпионских фото
Премиальный кроссовер Genesis GV80, концепт которого представлен три года назад на автосалоне в Нью-Йорке, засветился на новых шпионских фото.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Политика
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Кино
В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Тизер фильма "Не время умирать" был выложен на YouTube. В ролике сообщается, что трейлер выйдет четвертого декабря.
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.