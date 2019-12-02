Общество

ИзвестияИзвестияМинюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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с чего всё началось

Задача на умножение: Минюст хочет усилить санкции за задержку зарплат

Не один за всех Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, с которым ознакомились "Известия". Минюст выпустил этот документ в конце ноября.
Известиявчера в 16:01

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Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

Известиявчера в 18:41

В России задумали ужесточить наказание за задержку зарплат

Lenta.ruвчера в 21:44

В России хотят ужесточить санкции за задержку зарплаты

Газета.Ruвчера в 20:40

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

ТАССвчера в 18:13

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат, сообщили СМИ

РИА Новости00:54

В России ужесточат наказание за задержку зарплат

URA.Ruвчера в 17:02

Минюст предлагает усилить санкции за задержку зарплат

РЕН ТВвчера в 16:37
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NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе

Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
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Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

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В Сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

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Общество

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Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
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Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
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Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
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