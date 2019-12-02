Общество
ИзвестияМинюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.Известиявчера в 16:01
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Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Политика
Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Происшествия
В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»
Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Армия и оружие
Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»
Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны
Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
Политика
Бывший депутат гражданин Германии
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Общество
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Происшествия
В квартире в центре Петербурга произошел пожар
В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Армия и оружие
Токио купит частный остров за $146 млн для военных учений США
Япония выкупит располагающийся у юго-западного побережья частный остров за $146 млн для военных учений США.
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Финансы
Курс доллара сегодня: декабрь начался с падения рубля
Курс доллара 2 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко
ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Политика
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.