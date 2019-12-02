Общество

ИзвестияИзвестияМинюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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с чего всё началось

Задача на умножение: Минюст хочет усилить санкции за задержку зарплат

Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известиявчера в 16:01

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Профсоюзы поддержали ужесточение санкций за задержку зарплаты

News.ru05:18

В Госдуме поддержали идею пересмотреть систему наказаний по просрочке зарплат

Известия04:51

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат, сообщили СМИ

РИА Новости00:54

В России хотят ужесточить санкции за задержку зарплаты

Газета.Ruвчера в 20:40

«Известия»: Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

ТАССвчера в 18:13

В России ужесточат наказание за задержку зарплат

URA.Ruвчера в 17:02

Минюст предлагает усилить санкции за задержку зарплат

РЕН ТВвчера в 16:37
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Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
Политика

Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Газета.Ru 05:37
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
РИА Новости 03:09
Происшествия

В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»

Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:07
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 10:36
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Astera 29 ноября в 07:49
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара, сообщили в мэрии города.
Взгляд.ру вчера в 02:28
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Кино

Сериал «Ведьмак» превзошёл «Игру престолов», считают кинокритики

Neva.Today 03:43
Армия и оружие

Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»

Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Российская газета 03:37
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:18
Армия и оружие

В США оценили уникальный советский супер-танк для ядерной войны

Американские СМИ заинтересовались разработанным в СССР в конце 1950-х годов танком, предназначенным для ведения боевых действий во время ядерной войны.
Российская газета вчера в 06:50
Политика

Бывший депутат гражданин Германии

Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона

По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 03:48
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество

Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Российская газета 03:23
Происшествия

В квартире в центре Петербурга произошел пожар

В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
ТАСС 05:32
Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие

Токио купит частный остров за $146 млн для военных учений США

Япония выкупит располагающийся у юго-западного побережья частный остров за $146 млн для военных учений США.
Газета.Ru 04:29
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Коммерсантъ вчера в 00:31
Финансы

Курс доллара сегодня: декабрь начался с падения рубля

Курс доллара 2 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 03:25
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Происшествия

ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко

ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
РИА Новости 05:15
Политика

Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 05:15
Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело вчера в 13:54
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