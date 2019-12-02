Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

с чего всё началось

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

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