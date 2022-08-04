Будьте в Плюсе

Минюст предложил в 1,5 раза повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве

Сейчас, согласно УК РФ, значительным ущербом в части пятой статьи 159 считается сумма не менее 10 тысяч рублей, крупным (ч. 6 статьи 159 УК РФ) – превышающая 3 миллиона рублей, особо крупным – превышающая 12 миллионов рублей.
РИА Новости
Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы разместили на портале проектов правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы 4 августа.
Право.ру
Документом, в частности, предлагается увеличить в 1,5 раза размеры ущерба либо полученного дохода, которые берутся в расчет при возбуждении экономических уголовных дел.
Российская газета
В законопроекте предлагается установить следующий суммы: значительный ущерб (часть 5) – не менее 25 тысяч рублей, крупный (часть 6) – более 4,5 миллиона рублей, особо крупный (часть 7) – более 18 миллионов рублей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минюст предлагает увеличить суммы ущерба и дохода для возбуждения экономических уголовных дел
Российская газета17:23
Минюст повышает пороги ущерба по бизнес-преступлениям
Право.рувчера в 10:29
Минюст предложил в 1,5 раза повысить пороговые значения ущерба в статье УК о мошенничестве
РИА Новостивчера в 09:51
Минюст предложил повысить пороги ущерба по делам о мошенничестве
ИА Красная Веснавчера в 10:56
Минюст предложил повысить пороговые значения ущерба в статье о мошенничестве
Говорит Москвавчера в 09:56
Минюст предложил повысить пороговые значения для определения размера ущерба
ТАССвчера в 10:22
Минюст предложил повысить планку ущерба по статье «Мошенничество»
REGNUMвчера в 09:51

Интересное

Россиянин Винник вывезен из Греции в США, где ему грозит 50 лет заключения

Россиянин Александр Винник в настоящий момент находится в Соединенных Штатах, из Греции его доставили в Бостон на частном самолете.
Газета.Ru03:19

WP заявила о расколе между президентом Зеленским и мэрами крупных городов Украины

Американская газета The Washington Post сообщила о расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и региональными властями на фоне многомиллиардной помощи Запада.
Lenta.ru22:29

ФСБ предотвратила теракт в КЧР, готовившийся сторонником «Правого сектора» против военных

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор" в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС02:45

Journal of the American Chemical Society: создан тест на COVID с точностью 100 процентов

Выводы работы описаны в Journal of the American Chemical Society.
Lenta.ru03:14

Суд в ДНР рассмотрит дело обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ Байдракова

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве заложницы.
Lenta.ru01:33

Глава МИД Китая Ван И: визит Пелоси на Тайвань обернется серьезными последствиями для США

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона.
Lenta.ru02:20

Google объяснил удаление YouTube-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова тремя предупреждениями

Американская корпорация Google объяснила причину удаления канала блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, с YouTube.
Lenta.ruвчера в 16:09

Шахназаров заявил об отсутствии вокальных данных у сына Малинина

Михаил Шахназаров, российский журналист, заявил об отсутствии вокальных данных у сына Александра Малинина – Никиты.
Readovka News02:26

Lobaev Arms заявил о применении союзными силами винтовки DXL-5 «Опустошитель» калибра НАТО

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров.
Lenta.ru00:05

«Ъ»: Минсельхоз допустил отказ России от импорта семян из США и ЕС в качестве контрсанкций

В России захотели отказаться от импорта семян из стран Евросоюза (ЕС) и США в качестве контрсанкций. Об этом пишет издание Коммерсантъ.
Lenta.ru01:13