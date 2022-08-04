Сейчас, согласно УК РФ, значительным ущербом в части пятой статьи 159 считается сумма не менее 10 тысяч рублей, крупным (ч. 6 статьи 159 УК РФ) – превышающая 3 миллиона рублей, особо крупным – превышающая 12 миллионов рублей.
В законопроекте предлагается установить следующий суммы: значительный ущерб (часть 5) – не менее 25 тысяч рублей, крупный (часть 6) – более 4,5 миллиона рублей, особо крупный (часть 7) – более 18 миллионов рублей.
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, готовившийся сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор" в Черкесске в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пятницу ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд уголовное дело военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве заложницы.