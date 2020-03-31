с чего всё началось

«В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Общество В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.

Энергетика Нефть Urals подешевела до $13 за баррель Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года, сообщает Argus media.

Общество Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Транспорт В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Общество В Саратовской области вводится система спецпропусков Сегодня, 31 марта, на заседании ежедневного оперативного штаба Саратовской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции председатель облправительства Александр Стрелюхин объявил, что в регионе вводится пропускная система.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество 26 регионов России ввели режим самоизоляции Как свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф, еще 24 российских региона вслед за Москвой и Подмосковьем ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Политика ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.

Общество В Кировской области ужесточили режим самоизоляции граждан Решение об ужесточении мер борьбы с распространением COVID-19 в Кировской области и переводе всех жителей региона на режим самоизоляции, было принято правительством Кировской области, 31 марта об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Здоровье В Чайковском у пациента предварительно выявлен коронавирус Предварительный тест на наличие коронавируса показал положительный результат. Пациент был госпитализирован в одну из больниц Перми.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".