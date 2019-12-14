Общество
Российская газетаМинюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов
Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов. Документ "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.ТАССвчера в 11:25
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Общество
Опрос: около 30% жителей России являются курильщиками
Около 30% жителей России являются курильщиками, следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи об их свадьбе
Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря Петросян женился на Брухуновой.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наука
Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде
Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине
Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Общество
Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя
Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кино
Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»
По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Хоккей
Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»
В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Политика
Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс
Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Происшествия
Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии
Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Спорт
Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания
Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Шоу-бизнес