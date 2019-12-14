с чего всё началось

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов. Документ "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Опрос: около 30% жителей России являются курильщиками Около 30% жителей России являются курильщиками, следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кино Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.

Общество Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.

Общество Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.