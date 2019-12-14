Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов. Документ "О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц" опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Как следует из документа, опубликованного в пятницу на портале
 проектов нормативных правовых актов, робот-коллектор может стать одним из способов общения с должником уже на законодательном уровне.
ТАССвчера в 11:25

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Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

Известия00:03

В России предложили изменить правила взыскания долгов

URA.Ruвчера в 12:07

Минюст предлагает узаконить роботов-коллекторов для сбора долгов с граждан

ТАССвчера в 11:25

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги граждан за ЖКХ

Говорит Москвавчера в 11:53

Минюст предложил запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

News.ruвчера в 11:06

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

РИА Новостивчера в 11:01

Минюст предложил взять коллекторов под контроль

Комсомольская правдавчера в 12:02
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Общество

Опрос: около 30% жителей России являются курильщиками

Около 30% жителей России являются курильщиками, следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС 01:19
Единоборства

Чудинов стал официальным претендентом на титул Альвареса

ГЛАС.RU 00:55
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В UFC официально подтвердили бой Нурмагомедова с Фергюсоном

iReactor 02:43
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В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК вчера в 17:33
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна отреагировала на слухи об их свадьбе

Ранее СМИ сообщали, что в начале декабря Петросян женился на Брухуновой.
URA.Ru 12 декабря в 03:52
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Наука

Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 06:16
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru вчера в 07:26
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине

Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца.
ТАСС 02:46
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Общество

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор советует россиянам не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли и напоминает, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:41
Кино

Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»

По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Газета.Ru вчера в 09:27
Культура

Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина

News.ru 01:00
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Хоккей

Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Нью-Джерси»

В составе победителей гол забил Валерий Ничушкин. Российский форвард забросил третью шайбу в четырех последних играх.
Матч ТВ вчера в 23:40
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Известия 03:11
Политика

Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс

Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
ФАН вчера в 22:44
Общество

«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Lenta.ru вчера в 19:28
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском вчера в 14:48
Происшествия

Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии

Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Московский Комсомолец 12 декабря в 22:35
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Спорт

Чемпионка мира лыжница Карлссон не допущена к соревнованиям из-за питания

Чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон не допущена к соревнованиям.
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Кино

Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом

На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Газета.Ru 02:03
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Экспресс газета 02:17
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