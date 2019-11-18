Экономика
ForbesМинюст придумал способ бороться с новой схемой обналичивания денег
Документ предлагает дать полномочия по проверке удостоверений КТС судебным приставам, что ограничит вывод средств со счетов для обналичивания и другие мошеннические действия, сообщил «Коммерсантъ».
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С выводом денег при помощи документов КТС будут бороться приставы Правительство ищет способы борьбы с новым видом мошенничеств с использованием удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС). Минюст разработал законопроект, по которому подлинность удостоверений будут проверять судебные приставы.Коммерсантъ18 ноября в 15:06
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Банкиры попросили помощи в борьбе с обналичиванием после ситуации с «Тинькофф Банком»
ФедералПресс18 ноября в 22:50
Совет по финансовому рынку представит идеи по контролю за комиссиями по трудовым спорам
Коммерсантъ18 ноября в 15:14
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