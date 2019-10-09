Политика
ВедомостиМинюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства. Детали проверки не раскрываются.
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Мы не видели самого определения, но как только ознакомимся с ним, решим, что делать дальше. Конечно, если ФБК попадет в реестр, то мы будет это обжаловать в суде. Фонд никогда не принимал никакого иностранного финансирования ни от иностранных физических лиц, ни от иностранных компаний.
— Иван Жданов, российский юристForbes 14:47
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