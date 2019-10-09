Политика

ВедомостиВедомостиМинюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства. Детали проверки не раскрываются.
Читать в источнике
Комментировать2845
Иван Жданов
Мы не видели самого определения, но как только ознакомимся с ним, решим, что делать дальше. Конечно, если ФБК попадет в реестр, то мы будет это обжаловать в суде. Фонд никогда не принимал никакого иностранного финансирования ни от иностранных физических лиц, ни от иностранных компаний.
— Иван Жданов, российский юристForbes 14:47

Подробнее о событии

Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб

РБК15:52

Минюст обнародовал данные о перечисливших ФБК деньги фирме из США и испанском торговце

Интерфакс10:43

В Минюсте прокомментировали включение ФБК в список иноагентов

ТАСС08:58

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

РИА Новости09:55

Фонд борьбы с коррупцией оспорит включение в список иноагентов

Коммерсантъ09:06

Минюст включил ФБК в список иноагентов

RT на русском09:50

Минюст раскрыл источники иностранного финансирования ФБК

Ведомости10:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Российская газета 16:00
Гаджеты

Флагманский процессор Snapdragon 865 могут представить в ноябре

По его данным, Snapdragon 865 могут представить в ноябре. Напомним, что Snapdragon 855 был представлен в начале декабря.
Astera 14:48
Шоу-бизнес

Майли Сайрус была экстренно госпитализирована

Woman.ru 01:58
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска ракет «Калибр» из-под воды в Черном море

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма.
Российская газета 12:18
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК 07 октября в 11:10
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Армия и оружие

Появилось видео первых ударов Турции по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter объявил о начале военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
Национальная служба новостей 14:34
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Происшествия

В Саратове пропала девятилетняя девочка

Коммерсантъ Саратов 11:12
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru 07:43
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

Фильм Про 11:43
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Общество

России предрекли катастрофу из-за глобального потепления

Россию ждет катастрофа из-за того, что температура приземного воздуха на территории страны растет в несколько раз быстрее темпов глобального потепления, следует из доклада Росгидромета.
Взгляд.ру 04:23
Наука

В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию

ТАСС Наука вчера в 11:28
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Футбол

Бывший вратарь «Челси» Чех стал хоккеистом

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Финикс», выступающим во втором дивизионе чемпионата Великобритании.
Lenta.ru 15:57
Космос

Обнаружены 20 новых спутников Сатурна

BBC сообщает, что астрономы под руководством Скотта Шепарда из Института Карнеги в США обнаружили 20 новых спутников Сатурна (каждый диаметром около пяти километров).
РБК 06:40
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество

Магадан попал в десятку городов России с самыми высокими зарплатами

В лидерах оказался и Магадан - в рейтинге он занял 6 место, со средней зарплатой в 82,9 тысячи рублей.
Весьма 06 октября в 18:23
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:04
Хоккей

«Торпедо» одержало победу над «Витязем» в матче КХЛ

Нижегородское "Торпедо" обыграло подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 15:10
Здоровье

Ученый рассказал, как защититься от гриппа

Эксперт Елена Бурцева рассказала, какие меры позволят не заболеть гриппом и обезопасить организм от простуды.
Телеканал 360° 14:22
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Футбол

Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
Чемпионат 13:38
Гаджеты

Новый смартфон представил создатель Android

Aobe.ru 16:11
Авто

АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van

Представитель тольяттинского завода опроверг появившуюся в СМИ информацию о выпуске нового "каблучка" Lada.
Авторамблер 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное