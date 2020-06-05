Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

Противоэпидемические меры, введенные в России, соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, сообщает пресс-служба Минюста РФ.
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Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса

РБК16:54

Минюст подтвердил законность указов Сергея Собянина

Вечерняя Москва16:36

Минюст признал меры Москвы соразмерными угрозе эпидемии

Агентство Москва16:32

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

РИА Новости16:27

Минюст признал соразмерными угрозе ограничения для борьбы с COVID-19

Интерфакс16:23

Минюст подтвердил законность указов Собянина

Москва 2416:17

Минюст признал обоснованными ограничения прав и свобод россиян из-за коронавируса

Дождь17:16
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
3,3K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
300
Политика

Ростуризм передан в прямое подчинение правительства РФ

Президент России Владимир путин подписал указ, в соответствии с которым Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства РФ.
Вести.Ru 16:08
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Игры

Сборка видеоигр серии Total Annihilation доступна бесплатно и легально

Бесплатная раздача осуществляется до 16 часов по Московскому времени 7 июня. Помимо основной игры, в сборку входят два дополнения к ней.
ИА Красная Весна 16:10
1
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,9K
Общество

Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам

Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам.
Znak.com вчера в 12:39
509
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 19:08
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия 18:03
1,3K
Происшествия

Aston Martin вылетел на пешеходную зону на Новом Арбате

Известия 19:48
Космос

В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида

ИА Красная Весна 10:01
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Экономика

Ирак поставил сделку по нефти под угрозу

Как сообщал «Рамблер», в марте нефть резко подешевела в результате срыва соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Рамблер 14:13
6
Политика

В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты

Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ вчера в 13:32
409
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Экономика

Проблемы Deutsche Bank могут обернуться кризисом Евросоюза

Банкротство Deutsche Bank может привести к беспрецедентному кризису в Евросоюзе, поскольку он — крупнейший держатель гособлигаций Италии, Испании и других не самых благополучных стран ЕС.
РИА Новости 01:00
1
Космос

Запуск спутника «Глонасс-К» перенесли

Запуск навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К", который должен был состояться с космодрома Плесецк, был снова перенесен.
Газета.Ru 20:32
Гаджеты

Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K

Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить. Каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru 20:02
Экономика

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости 11:56
5
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,5K
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Газета.Ru 10:50
1,4K
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
6,1K
Общество

Трюдо встал на колени на антирасистской демонстрации в столице Канады

REGNUM 19:25
Общество

Жители России 5 июня смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Москва, 5 июня 2020, 09:14 — REGNUM Сегодня, 5 июня, вечером жителя России смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, сообщается на сайте Московского планетария.
REGNUM 02:14
12
Происшествия

Фиктивные медцентры выманили у россиян 100 миллионов рублей

За время работы сотрудники выманили у своих клиентов более 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 19:24
1
Религия

Православные верующие отмечают родительскую субботу накануне Троицы

Православные верующие отмечают 6 июня, накануне дня святой Троицы, Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших, когда во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
РИА Новости 17:20
22
Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 12:03
70
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 02:56
2,1K
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
20
Наука

Разработан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии

Evo-rus.com вчера в 13:55
28
Авто

Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V

Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили вчера в 23:00
3
Политика

Путин разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами.
РБК 18:30
3
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