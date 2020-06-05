Коронавирус
Вести.RuВведенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
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Последние новости на утро 6 мая 2020: Минюст оценил законность ограничений по коронавирусу
Комсомольская правдавчера в 23:54
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Политика
Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»
Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском вчера в 16:00
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб
Metaratings 04:05
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ 04 июня в 14:52
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Ведомости вчера в 12:35
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Общество
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
RT на русском 02:40
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Общество
Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней
Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе
Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily вчера в 00:11
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Происшествия
Отменено решение об изъятии четверых детей у оренбургской семьи
Интерфакс 04 июня в 08:13
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Общество
Более 8,7 тыс. новых носителей коронавируса выявлено в 85 регионах РФ
Новые случаи заражения подтверждены в 85 регионах, сообщает 5 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 04:23
Общество
Еще 25 жителей Карелии заболели коронавирусом
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Сегеже – 2 человека, в Олонецком районе – 5 человек (2 в поселке Ильинский и 3 в Олонце), в Муезерском районе – 6 человек (3 в селе Реболы и 3 в поселке Лендеры), в Костомукше – 1 человек, в Кеми — 1 человек, в Беломорске – 4 человека, в Петрозаводске – 6 человек.
Daily вчера в 01:43
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Политика
Захарова рассказала о росте числа желающих вернуться в Россию из США
Число россиян, желающих вернуться на родину из США, на фоне беспорядков растет с каждым днем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 17:16
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
В России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Происшествия
Следствие назначило почерковедческую экспертизу по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова
Чтобы разобраться в ситуации, следствие назначило экспертизу и теперь собирает образцы почерка фигурантов.
Эхо Москвы 04:01
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Клуб американской лиги MLC "Лос-Анджелес Гэлакси" расторг контракт с сербским игроком Александаром Катаи после того, как супруга футболиста разместила в социальных сетях посты в поддержку действий властей США против демонстрантов и мародеров.
Вести.Ru 03:50