Коронавирус
RT на русскомМинюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении министерства говорится, что меры, введённые в России, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
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Последние новости на утро 6 мая 2020: Минюст оценил законность ограничений по коронавирусу
Комсомольская правдавчера в 23:54
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Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Общество
«Норникель» ликвидирует последствия разлива топлива за свой счет
Глава «Норникеля» подчеркнул, что на ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске не уйдет «ни одного рубля бюджетных средств».
Известия вчера в 19:12
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
Общество
Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»
Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК 04 июня в 11:57
Общество
СМИ рассказало, почему в Китае обожают российскую колбасу
Китайское издание Sina в своей статье с восторгом рассказало о российской колбасе и причинах, по которым ее любят в Поднебесной.
РИА Новости 02:27
Общество
В Пекине раздадут ваучеры на покупки в магазинах и рестораны
Жители Пекина получат потребительские ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд), которые смогут потратить в магазинах, ресторанах и кафе, а также на туризм, образование и спорт.
Известия 01:59
Армия и оружие
В Идлибе погиб турецкий военный
Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 00:23
Наука
Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих
Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками.
Популярная механика 04 июня в 10:15
Происшествия
В Харькове арестовали пятерых участников вооруженного конфликта
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения пяти участникам вооруженного конфликта с правоохранителями, сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.
РИА Новости 02:22
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Политика
Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США.
Коммерсантъ вчера в 20:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках
При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва 04 июня в 08:44
Авто
Стартовали продажи кроссовера Honda UR-V
Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
Новые автомобили 04 июня в 23:00
Происшествия
В дагестанском Кизляре обстреляли двух мужчин
Неизвестные обстреляли двух мужчин в дагестанском Кизляре, нападавших ищут, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
РИА Новости вчера в 22:03
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению на Донбассе
Украина готовится к наступательным военным действиям в Донбассе, для чего активно наращивает военную мощь вдоль линии разграничения конфликтующих сторон.
Евразия Daily вчера в 00:11
Шоу-бизнес
Красавица-внучка Никиты Михалкова отказалась работать моделью
17-летняя внучка Никиты Сергеевича Наташа окончила школу и планирует поступление в высшее учебное заведение.
Bimru.ru вчера в 07:20
Общество
Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Политика
В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»
Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
Профиль вчера в 09:48
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:09
Религия
Карталинские верующие отмечают праздник Троицы
Карталинская новь 02:00
Наука
Ученые выяснили, каким образом коронавирус проникает в мозг человека
Молекулярные биологи из Германии выяснили, как именно коронавирус нового типа проникает в мозг человека, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Происшествия
Подозреваемому в убийстве школьницы предъявили обвинение
25-летнему жителю Шушенского района, задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки, предъявили обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях.
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