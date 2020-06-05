Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении министерства говорится, что меры, введённые в России, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
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Последние новости на утро 6 мая 2020: Минюст оценил законность ограничений по коронавирусу

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