Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении министерства говорится, что меры, введённые в России, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
Читать в источнике
Комментировать897

Подробнее о событии

Минюст подтвердил законность указов Собянина

Комсомольская правда05:31

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

RT на русскомвчера в 17:06

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

РИА Новостивчера в 16:27

Минюст подтвердил законность указов Сергея Собянина

Вечерняя Москвавчера в 16:36

Минюст признал меры Москвы соразмерными угрозе эпидемии

Агентство Москвавчера в 16:32

Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса

РБКвчера в 16:54

Минюст подтвердил законность указов Собянина

Москва 24вчера в 16:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс 04:17
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
1,2K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
29
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
2,1K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
46
Армия и оружие

Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе

В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
1
Футбол

Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ вчера в 19:51
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
99
Политика

Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США

По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
155
Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

ТАСС вчера в 20:30
15
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
3,6K
Общество

ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»

В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
550
Здоровье

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
135
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
3
Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:27
131
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
814
Происшествия

Беспорядки в городах США. Главное

РБК 03:25
Здоровье

В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
6
Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
48
Футбол

Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах

Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы.
Советский спорт 05:21
Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
94
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
162
Политика

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Общество

Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца

Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Шоу-бизнес

Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной.
ФАН вчера в 18:58
91
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
2K
Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
51
Игры

AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:31 — REGNUM Адит Бутани, занимающий в AMD должность специалиста по маркетингу продуктов Radeon, заявил, что объём памяти видеокарт (VRAM), равный 4 гигабайтам, уже не актуален.
REGNUM 05:31
Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
2,3K
Общество

В Норильске собрали уже более 700 тонн водонефтяной смеси

Вести ФМ 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное