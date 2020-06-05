Коронавирус
RT на русскомМинюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении министерства говорится, что меры, введённые в России, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
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Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Армия и оружие
Турецкий военный погиб в сирийском Идлибе
В сирийской провинции Идлиб в результате нападения на медицинский транспорт погиб один турецкий военнослужащий, еще двое получили ранения.
Газета.Ru 01:26
Футбол
Модрич рассказал, как Моуринью и Роналду едва не подрались
Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями инцидента, произошедшего по ходу победного матча на Кубок Испании, когда бывший лидер мадридцев Криштиану Роналду и экс-главный тренер Жозе Моуринью в резкой форме попытались выяснить отношения.
Матч ТВ вчера в 19:51
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
Политика
Захарова сообщила о росте числа желающих вернуться в Россию из США
По словам Захаровой, с каждым днем количество желающих уехать из США увеличивается и «их можно понять».
Известия вчера в 18:16
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 12:27
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Здоровье
В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
Общество
Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны
По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
Футбол
Алекс Крал: Тренировки сейчас намного сложнее, чем на обычных сборах
Все были очень рады вернуться к любимому делу после такой большой паузы.
Советский спорт 05:21
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe вчера в 05:32
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной.
ФАН вчера в 18:58
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания вчера в 09:49
Игры
AMD заявила, что видеокарты с 4 гигабайтами памяти уже не актуальны
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:31 — REGNUM Адит Бутани, занимающий в AMD должность специалиста по маркетингу продуктов Radeon, заявил, что объём памяти видеокарт (VRAM), равный 4 гигабайтам, уже не актуален.
REGNUM 05:31
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11