Коронавирус
КоммерсантъМинюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса. Соразмерными угрозе считаются и указы мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в сообщении ведомства. Проверить ограничения на соблюдение прав поручил премьер Михаил Мишустин.
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Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии.
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Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
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Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
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Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
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Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
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В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Коммерсантъ вчера в 19:08
Футбол
«Тамбов» обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе.
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В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному
Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
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Подписчики раскритиковали Леру Кудрявцеву за пост с черной икрой
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