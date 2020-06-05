Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России

Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса. Соразмерными угрозе считаются и указы мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в сообщении ведомства. Проверить ограничения на соблюдение прав поручил премьер Михаил Мишустин.
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Минюст подтвердил законность указов Собянина

Комсомольская правда05:31

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

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Минюст признал меры Москвы соразмерными угрозе эпидемии

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РБКвчера в 16:54

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

РИА Новостивчера в 16:27

Минюст подтвердил законность указов Собянина

Москва 24вчера в 16:17
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