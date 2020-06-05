Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса. Соразмерными угрозе считаются и указы мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в сообщении ведомства. Проверить ограничения на соблюдение прав поручил премьер Михаил Мишустин.

Происшествия На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. 75

Общество «Норникель» берет аварию на себя Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3. 2K

Политика Путин поручил правительству создать базу генетической информации Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. 1,8K

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 3

Здоровье В Казахстане обнаружили 687 бессимптомных носителей COVID-19 В Казахстане в период с 3 по 5 июня было выявлено 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

Футбол Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.

Шоу-бизнес Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело. 1

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 1,9K

Здоровье Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 147

Здоровье Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство. 9

Здоровье Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. 832