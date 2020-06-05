Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. В сообщении министерства говорится, что меры, введённые в России, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
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Минюст подтвердил законность указов Собянина

Комсомольская правда05:31

Минюст подтвердил законность указов Собянина

Москва 24вчера в 16:17

Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса

РБКвчера в 16:54

Минюст подтвердил законность указов Сергея Собянина

Вечерняя Москвавчера в 16:36

Минюст признал меры Москвы соразмерными угрозе эпидемии

Агентство Москвавчера в 16:32

Минюст признал введенные из-за коронавируса меры обоснованными

РИА Новостивчера в 16:27

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

RT на русскомвчера в 17:06
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
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Политика

Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.
Известия 10:04
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Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 12:54
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
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Политика

В МИД РФ прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

О выходе США из Договора по открытому небу 21 мая объявил Дональд Трамп.
ТК Звезда 10:00
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,8K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Происшествия

Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей

Российская газета 06:31
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Шоу-бизнес

Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
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Энергетика

Польша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Энергетика

Страны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти

Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти.
REGNUM 09:54
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Игры

Зов пиксельной планеты: Трейлер запуска The Outer Worlds для Switch хвалится оценками с других платформ – у порта они ниже

Srnsk 05:23
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
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Политика

Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Игры

Война против зомби: В сеть утекли видео и скриншоты раннего билда отмененной версии Dead Island 2 от студии Yager

Многострадальная Dead Island 2 была анонсирована еще в 2014 году на медиа-брифинге Sony в рамках июньской выставки E3 2014, но после этого издатели несколько раз успели сменить разработчиков.
Srnsk 09:23
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Экономика

Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:03
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Происшествия

В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Американский гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:13
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Здоровье

Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России

Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24
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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

News.ru 02:19
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Общество

В Татарстане разрешили не носить перчатки в транспорте и магазинах

В Татарстане с 8 июня разрешили не носить перчатки в общественном транспорте и магазинах.
Kazanfirst.ru 08:38
Здоровье

В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
Российская газета 06:36
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