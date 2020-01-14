Общество

ИзвестияИзвестияМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.
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Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

РИА Новости13:03

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

РБК12:42

Минюст: Решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа не повлечет автоматической отмены приговора Ходорковскому и Лебедеву

Эхо Москвы13:16

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ведомости11:52

Что произошло за день: вторник, 14 января

Интерфакс12:45

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

ТАСС12:16

Минюст: решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа» не повлечет автоматической отмены приговора

Коммерсантъ12:54
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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Нойер может летом покинуть «Баварию»

По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
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В Германии рассказали о «секрете успеха» России во внешней политике

Немецкие СМИ считают, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
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Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании

Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.
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По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Российская газета 14:46
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«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Нефтяные компании группы «Сафмар» поставят партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщили «РИА Новости» в холдинге.
Коммерсантъ 12:50
Здоровье

ВОЗ: вспышка пневмонии в Китае не распространяется

Вспышка пневмонии в Китае, вызванная неизвестным возбудителем, локализована возле одного рынка морепродуктов в Ухани и пока больше не распространяется, заявили в ВОЗ.
Remedium.ru вчера в 12:08
Политика

Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing

Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
НТВ 13:36
Футбол

Президент РПЛ был вызван на допрос в МВД

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин был вызван на допрос в МВД.
Газета.Ru 14:45
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Cyber.sports.ru 12:52
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Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

Газета Metro вчера в 07:52
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В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
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Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Авто

Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото

Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Новые автомобили 12 января в 22:14
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Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами

Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд

США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
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Происшествия

Садальский отказался пояснить свою шутку про выпавшую из окна модель

Газета.Ru 07:33
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

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Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Дни24 вчера в 07:17
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АвтоВАЗ выпустит на рынок России два внедорожника

Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
ToDay News Ufa 06:47
Шоу-бизнес

Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой

Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
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Хоккей

«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ

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ИА InterMedia вчера в 14:52
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Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа

Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа.
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ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 04:44
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