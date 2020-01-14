Общество
ИзвестияМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»
Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.
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Футбол
Нойер может летом покинуть «Баварию»
По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
Политика
В Германии рассказали о «секрете успеха» России во внешней политике
Немецкие СМИ считают, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании
Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Энергетика
«Сафмар» поставит партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Нефтяные компании группы «Сафмар» поставят партию нефти на Мозырский НПЗ в Белоруссии, сообщили «РИА Новости» в холдинге.
Здоровье
ВОЗ: вспышка пневмонии в Китае не распространяется
Вспышка пневмонии в Китае, вызванная неизвестным возбудителем, локализована возле одного рынка морепродуктов в Ухани и пока больше не распространяется, заявили в ВОЗ.
Политика
Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Футбол
Президент РПЛ был вызван на допрос в МВД
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин был вызван на допрос в МВД.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Экономика
С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ
Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Авто
Обновленный хэтчбек и седан Skoda Rapid показали на фото
Компания Skoda готовит премьеру обновленной версии седана и хэтчбека Skoda Rapid.
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с тремя экранами
Политика
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
США планируют в 2020 году выделить Киеву более $1 млрд, в том числе на военную и экономическую помощь.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Авто
АвтоВАЗ выпустит на рынок России два внедорожника
Как сообщает ToDay News Ufa, Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом LADA и до конца года будет интегрирована в модельный ряд АвтоВАЗа.
Шоу-бизнес
Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой
Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
Хоккей
«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Политика
Клинтон предупредила о «вмешательстве» России в выборы в пользу Трампа
Экс-госсекретарь, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посчитала, что Россия вновь может «вмешаться» в американские выборы-2020, поддерживая Дональда Трампа.
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.