Общество

ИзвестияИзвестияМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не означает автоматическую и безусловную отмену приговора в отношении Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева.
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Что произошло за день: вторник, 14 января

Интерфакс12:45

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

РИА Новости13:03

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

РБК12:42

Минюст: решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа» не повлечет автоматической отмены приговора

Коммерсантъ12:54

Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным

Ведомости16:39

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

ТАСС12:16

Минюст: Решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа не повлечет автоматической отмены приговора Ходорковскому и Лебедеву

Эхо Москвы13:16
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
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Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.
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В Иране арестовали причастных к крушению украинского «боинга»

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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

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Эксперт: НАТО не может противостоять комплексам «Искандер-М»

Эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что Североатлантическому Альянсу нечем противостоять российским комплексам «Искандер-М».
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Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

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Общество

Подсчитана средняя зарплата в России за 2019 год

Средняя заработная плата в России в 2019 году выросла на 6% по сравнению с 2018 годом и составила 37,9 тысячи рублей.
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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

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Труппа Ляонинского театра начинает гастроли во Владивостоке

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Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
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На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

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Нойер может летом покинуть «Баварию»

По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
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