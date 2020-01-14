Общество

ТАССТАССМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
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Минюст: Решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа не повлечет автоматической отмены приговора Ходорковскому и Лебедеву

Эхо Москвы13:16

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

РБК12:42

Минюст: решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа» не повлечет автоматической отмены приговора

Коммерсантъ12:54

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ведомости11:52

Что произошло за день: вторник, 14 января

Интерфакс12:45

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

ТАСС12:16

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

РИА Новости13:03
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Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Общество

В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.
РБК 10:44
Хоккей

Китайская команда МХЛ одержала первую победу в 47 матчах

Китайская команда «ОЭРДЖИ Юниор» обыграла московское «Динамо» в матче МХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Sport24.ru 13:39
Футбол

Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего

Дмитрий Тарасов отправился с Рубином в турецкий Белек без контракта.
Советский спорт 12:24
Политика

России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
News.ru 13:48
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:15
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Экономика

Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
News.ru 06:32
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Энергетика

Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
РБК 07:18
Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Кино

Критики США выбрали лучший фильм года

В этом году у кинокритиков возникли сложности с выбором в категории «лучший режиссер», поэтому они дали сразу два приза: британцу Сэму Мендесу за фильм «1917» и создателю картины «Паразиты» Пон Чжуну Хо.
Невские Новости вчера в 11:41
Общество

Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.
Lenta.ru 08:33
Футбол

Игрок «Динамо» Ордец сравнил сборные Украины и России

Игрок московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также высказался о перспективах встречи этих команд на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru 12:37
Политика

МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
ТАСС 09:23
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
ФАН 12:55
Происшествия

В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде

В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Российская газета 07:39
Шоу-бизнес

Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой

Стеша Маликова решила рассказать своим подписчикам, как ей удалось похудеть. Девушка в сторис своего Инстаграма рассказала о своей диете.
Вести Подмосковья 12:02
Экономика

Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Радио Sputnik 06:07
Гаджеты

Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800

Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Игромания.ру 13:41
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ вчера в 04:28
Авто

Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 12 января в 07:41
Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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Российский бизнесмен, соучредитель банка «МЕНАТЕП», бывший председатель совета директоров Group MENATEP. Отбыл 10,5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в хищениях, неуплате налогов, легализации похищенных средств. По определению международной правозащитной организации Amnesty International был признан узником совести.
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