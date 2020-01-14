Общество

ТАССТАССМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным

Ведомости16:39

Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

РИА Новости13:03

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

ТАСС12:16

Минюст: решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа» не повлечет автоматической отмены приговора

Коммерсантъ12:54

Что произошло за день: вторник, 14 января

Интерфакс12:45

Минюст исключил отмену приговора Ходорковскому из-за решения ЕСПЧ

РБК12:42

Минюст: Решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа не повлечет автоматической отмены приговора Ходорковскому и Лебедеву

Эхо Москвы13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing

РЕН ТВ вчера в 16:15
Происшествия

76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Российская газета 06:46
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета 09:31
Энергетика

Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 09:16
Политика

Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing

Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
НТВ 13:36
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов

Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов во вторник, 14 января.
RT на русском 00:24
Армия и оружие

СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе

РИА Новости 15:49
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Газета.Ru 13:46
Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Газета.Ru 02:43
Футбол

В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Чемпионат 16:05
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
ФАН 12:55
Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Коммерсантъ 14:52
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Баскетбол

ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги

Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Аргументы и Факты 15:50
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru 15:42
Музыка

Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти

РИА Новости вчера в 11:35
Гаджеты

На территории России стартовали продажи бюджетного кнопочного телефона

Goroday.ru 12:01
Здоровье

Названы привычки, вредные для интимной жизни

МедиаПоток вчера в 10:02
Политика

Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране

Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Национальная служба новостей 16:22
Армия и оружие

В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Pravda.Ru вчера в 04:28
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru 12 января в 17:02
Кино

Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
РИА Новости 16:40
Игры

Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры

Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Комсомольская правда вчера в 18:05
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Игры

Новый трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Cyber.sports.ru 12:52
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Платон Леонидович Лебедев
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, соучредитель банка «МЕНАТЕП», бывший председатель совета директоров Group MENATEP. Отбыл 10,5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в хищениях, неуплате налогов, легализации похищенных средств. По определению международной правозащитной организации Amnesty International был признан узником совести.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное