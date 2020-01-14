Общество
ТАССМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
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Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Политика
Опубликовано новое видео попадания ракет в украинский Boeing
Иранский журналист Бенгам Голипур опубликовал запись, на которой, предположительно, виден момент попадания ракет в украинский Boeing.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов во вторник, 14 января.
Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Баскетбол
ЦСКА победил «Реал» в матче Евролиги
Игроки российского баскетбольного клуба ЦСКА одержали победу над соперниками из испанского «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Музыка
Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Здоровье
Названы привычки, вредные для интимной жизни
Политика
Зеленский обсудил с Трюдо авиакатастрофу в Иране
Лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады провели телефонный диалог, в ходе которого обсудили крушение украинского лайнера в Иране.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Игры
Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.