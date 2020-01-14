Общество
ТАССМинюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 20:05, Ашберн
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Кино
Создатели «Ведьмака» снимут книжную концовку для сериала
Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич, сообщила о том, что создатели снимут каноничную концовку по оригинальным книгам.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Происшествия
В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Технологии
Стали известны цены на Spotify в России
Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Авто
Рассказали о новинках АвтоВАЗа в 2020 году
В прошлом году отечественный "АвтоВАЗ" порадовал множеством новинок: в продаже появился спортивный седан Vesta Sport, внедорожный универсал Granta Cross, динамичная Granta Drive Active, а моделям XRay Cross и Vesta достался вариатор.
Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
Лавров рассказал об уходе от доллара в российской экономике
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить дедолларизацию экономики страны.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Общество
Суд США обязал Telegram раскрыть данные о своих банковских операциях
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть данные о его банковских операциях, а также информацию, на что ранее были потрачены привлеченные в рамках ICO инвестиции.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Политика
«Единая Россия» оценила работу своих депутатов в Госдуме
«Единая Россия» завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.
Наука
Температура воды Мирового океана достигла рекордного максимума
Армия и оружие
Военные эксперты оценили версию о влиянии оружия США на климат в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая погода в России могла быть вызвана применением климатического оружия США.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Авто
Opel расширит в России модельный ряд
Как рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, есть план развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в стране будет значительно дополнена, пишет ТАСС.