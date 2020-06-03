Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

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