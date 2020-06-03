Экономика
РИА НовостиМинюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
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с чего всё началось
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.РИА Новостивчера в 20:04
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«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей» до 2027 года
РИА Новости 03:30
Экономика
Инфекционную больницу Ростова построит самый богатый депутат ЗСРО
Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
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Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
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Шоу-бизнес
Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена
Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
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Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
Происшествия
Сооснователя бренда «Довгань» Лиллевяли потребовали арестовать
В 1995 году Лиллевяли основал ЗАО "Ликомп холдинг", занимавшийся развитием брендов "Довгань" и "Смак".
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Политика
В Китае прокомментировали новую ядерную политику России
Китай с уважением и пониманием относится к усилиями России по защите своих национальных интересов в сфере безопасности, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя новую стратегию в области ядерного сдерживания.
РИА Новости 04:14
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Здоровье
В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией
В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
РБК Санкт-Петербург 03:52
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Общество
Российскую вакцину от коронавируса могут сделать в виде йогурта
Петербургские ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта, сообщил вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.
Взгляд.ру вчера в 04:30
Футбол
Экс-скаут «Спартака»: мы хотели купить Холанда
Экс-скаут московского "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал о том, что клуб хотел приобрести игрока дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 04:32
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Игры
Разработчики Mafia: Definitive Edition сравнили свою игру с ремейком Resident Evil 2
Немецкий портал PlayFront со ссылкой на новый выпуск журнала Official PlayStation Magazine сообщил, что Mafia: Definitive Edition будет сопоставима с ремейком Resident Evil 2.
3DNews 02:50
Общество
В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса
Москва, 3 июня 2020, 00:40 — REGNUM Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках, сообщил 2 июня начальник института Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM вчера в 17:40
Общество
ВОЗ: вторая волна коронавируса может быть очень разрушительной
Если в мире начнется вторая волна COVID-19, то она может стать очень разрушительной, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Вести.Ru 03:47
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В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Кино
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» собираются возобновить осенью
Родной город вчера в 09:06
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына
Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая.
ФАН 00:17
Общество
За сутки в Воронежской области коронавирус подтвержден у 95 человек
Утром 2 июня официальное заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек в Воронежской области, сообщил пресс-центр регионального правительства.
Горком вчера в 02:08
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Общество
Основатель Superjob ожидает рост безработицы до 20 миллионов человек
В России 10 миллионов безработных, а официальная статистика неточная, заявил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров.
Вести.Ru 02:47
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Общество
Торбинский сравнил полицейских в России и США
Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
RT на русском 01:43