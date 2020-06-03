Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
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Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
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Судебная тяжба с акционерами ЮКОСа может затянуться на несколько лет

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Минюст: гаагский суд по делу ЮКОСа затянется на несколько лет

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Ведомостивчера в 20:54

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РИА Новостивчера в 20:04
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Армия и оружие

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Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

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Экономика

Объем экспорта агропромышленного комплекса Москвы вырос

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Лебедев снялся в ролике RT в поддержку изменения Конституции

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике телеканала RT, посвященном внесению поправок в Конституцию РФ.
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В октябре по всей России проверят системы оповещения населения

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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

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Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
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