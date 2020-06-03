Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Российский Минюст заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
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Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
РИА Новостивчера в 20:04

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Минюст: Cпор по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд может занять много лет

Российская газета05:06

Минюст готовится к многолетней тяжбе по делу о выплатах акционерам ЮКОСа

Ведомостивчера в 20:54

В Минюсте рассказали о перспективах тяжбы с бывшими акционерами ЮКОСа

Право.ру03:36

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РБК03:00

Российский Минюст считает, что тяжба с бывшими акционерами ЮКОСа займет еще несколько лет

Эхо Москвы02:32

Судебная тяжба с акционерами ЮКОСа может затянуться на несколько лет

Народные новости04:08

Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа

РИА Новостивчера в 20:04
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
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Армия и оружие

Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения

Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 01 июня в 18:52
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Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
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Авто

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Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Общество

В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС вчера в 11:07
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Финансы

Минфин спрогнозировал объём недополученных нефтегазовых доходов в июне

«Ожидаемый объём недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июне 2020 года в размере 145,5 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 05:11
Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета вчера в 22:41
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Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
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Космос

Немцы нашли в кораблях Илона Маска заимствования у России

Немецкая газета Der Tagesspiegel считает, что Илон Маск позаимствовал у российских ученых идею раздельной доставки грузов и людей в космос.
Ридус 03:11
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
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Политика

В Сенат США внесли законопроект с призывом немедленно продлить СНВ-3

Член комитета по иностранным делам Конгресса Соединенных Штатов Боб Менендес внес в Сенат законопроект с призывом о немедленном продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RuNews24.ru вчера в 19:10
Экономика

Инфекционную больницу Ростова построит самый богатый депутат ЗСРО

Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
Бизнес-газета 04:14
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Политика

Токаев: Казахстан не планирует присоединиться к Союзному государству

Большое значение придается экономической интеграции в рамках ЕАЭС, однако планов по присоединению в будущем к Союзному государству России и Белоруссии у Казахстана нет.
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Здоровье

На Ямале выявлено 13 новых случаев коронавируса

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Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
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Армия и оружие

Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии

В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
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Происшествия

На Сахалине образовалось нефтяное озеро, в котором гибнут птицы

В Охинском районе Сахалина обнаружено нефтяное озеро, в котором гибнут птицы.
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Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
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Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Общество

В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения

В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
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Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании проводилось конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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