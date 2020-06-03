Экономика
РИА НовостиМинюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Тяжба по решению суда в Гааге о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов может занять несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минюста, уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
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Футбол
Ван Дейк признался, что написал завещание в 20 лет
Напомним, что в 2019 году ван Дейк занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», который присуждается лучшему футболисту года.
ГЛАС.RU 01:17
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Наука
Новый материал для электродов позволит создать портативное дезинфицирующее устройство для защиты от коронавируса
«Хотя нашей первой мотивацией при разработке УФ-проницаемых электродов было создание экономичного решения для дезинфекции воды, теперь мы понимаем, что это прорывное открытие дает потенциальное решение для дезактивации Covid-19», — объясняет Джозеф Рот.
Naked Science вчера в 11:37
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Единоборства
Даниэль Кормье высказался об уходе Джона Джонса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Даниэль Кормье, верит, что недавнее заявление Джона Джонса не является блефом, и что лучший в мире боец действительно отказался от чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 04:30
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Общество
В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом
"Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 04:31
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Политика
Токаев высказался о правах русских в Казахстане
Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
Беспорядки в городах США. Главное
Помимо США протесты идут и в других странах.
РБК 02:19
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в «наживе на деградации»
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина снова нелестно высказалась о своей матери.
News.ru 00:21
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Игры
Фестиваль Summer of Gaming перенесли на три дня из-за протестов в США
IGN объявил о переносе онлайн-фестиваля Summer of Gaming на три дня из-за протестов в США. Об этом сообщается в твиттере издания.
3DNews 02:17
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Здоровье
Встреча с Владимиром Путиным положительно сказалась на политических акциях Александра Никитина
Эксперты «ПолитБрокер» вновь отметили рост политических акций Александра Никитина по состоянию на утро 3 июня.
РИА ТОП68 01:46
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета вчера в 01:24
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Авто
Программы льготного автокредитования в России расширяют аудиторию
Автоновости дня 01 июня в 04:48