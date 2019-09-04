Экономика
РИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 13:16
Политика
Отец Киркорова оправдал советские репрессии в Болгарии
Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров считает, что советские репрессии в Болгарии распространялись только на местных фашистов.
URA.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»
Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Авто
АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
Автоновости дня 05:20
Политика
В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Происшествия
Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР
При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.
Lenta.ru 13:53
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости 01:46
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Газета.Ru 14:29
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье
Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака
Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
Футбол
Бывший форвард «Рубина» находится в Москве
Напомним, Жонатас играл за «Рубин» с 2016 по 2017 год. В составе казанского клуба он провёл 35 матчей и забил 15 голов.
Все про Спорт ру 13:46
Здоровье
Елена Малышева призвала не лечиться по советам в интернете
Больных призвали как можно быстрее обращаться к специалистам.
Говорит Москва 11:58
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного
Влюбленные все время проводят вместе и расставались только единожды – на время поездки балерины в Грецию.
Телепрограмма 13:41
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Наука
У побережья Хоккайдо обнаружили новый вид китов
Черный кит какое-то время оставался непонятным для биологов видом клюворылых китов, но эксперт из Университета Хоккайдо Такаси Мацуисии его коллеги изучили четыре туши, обнаруженные на северном побережье Хоккайдо в 2012 году.
Росбалт 09:43
Политика
Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
RT на русском 12:12