Экономика
РИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Политика
В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский формирует вертикаль власти, которая может впоследствии привести к установлению «жёсткой диктатуры» в стране.
RT на русском 14:25
Политика
Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы в стране 15 октября.
RT на русском 15:31
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней россиянки в Турции
Российская газета 04:57
Театры
Владимир Машков поставит сразу две пьесы в «Табакерке»
Машков подчеркнул, что намерен срежиссировать сразу две постановки, чтобы компенсировать свое отсутствие в театре последние два десятка лет.
Телепрограмма 13:43
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Общество
Аскольда Запашного экстренно прооперировали в Германии
Общественная служба новостей 06:02
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург 04:52
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Общество
Петербуржцы выбрали название для предложенного Бегловым парка
Среди других вариантов, которые предлагали и сами горожане, были «Романовский» (22 процента голосов), «Петроградский» (11 процентов), «Сердце Петербурга» (9) и «Невский сад» (7). В городе пройдет еще одно голосование, 8 сентября, в день выборов губернатора Петербурга.
Lenta.ru 11:28
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия 15:30
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:10
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.
РИА Новости 11:50
Экономика
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян
Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.
Российская газета 01:32
Происшествия
В Татарстане задержали мать младенца, найденного в пакете у магазина
Напомним, накануне директор одного из магазинов села Черемшан обнаружил возле своего супермаркета новорожденного мальчика в пакете.
Татарстан-24 03:32
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 10:58
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Москвичей предупредили о сильном затяжном дожде, который накроет столицу в ближайшие сутки.
Москва 24 10:55
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про себя
Мэр действительно обратился с заявлением в полицию и хочет найти авторов телеграм-канала, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
БИЗНЕС Online 05:22
Политика
Кремль отказался анонсировать обмен заключенными с Киевом
Анонсов обмена заключенными между Россией и Украиной быть не может, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:52
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41