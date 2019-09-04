Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
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