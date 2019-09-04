Экономика
РИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 17:40, Вашингтон
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Авто
Назван ТОП-3 лучших спорткаров с ценником не выше 500 тысяч рублей
Тарантас Ньюс 16:19
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж – он разошелся тиражом в количестве 300 тысяч экземпляров.
Astera 16:20
Общество
Петербуржцы выбрали название «Тучков буян» для будущего арт-парка
В среду, 4 сентября, стало известно, что жители Петербурга путём онлайн-голосования выбрали название для нового арт-парка.
Форпост Северо-Запад 05:03
Футбол
Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».
Спорт-Экспресс 15:43
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в киновселенную Marvel
Персонаж американского актера Роберта Дауни-младшего Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel.
Профиль 16:42
Политика
Помпео обсудил «Северный поток-2» с новыми главами институтов ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Брюссель 2-3 сентября обсуждал с назначенными лидерами институтов Евросоюза, которые приступят к работе в ноябре, претензии Соединенных Штатов к российскому проекту "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 09:14
Футбол
Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 15:35
Политика
Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 10:30
Гаджеты
Apple намерена выпустить облигации на общую стоимость в $7 млрд - СМИ
Американская корпорация Apple планирует выпустить облигации на 7 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times.
ПРАЙМ 16:19
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Адрианом Кемпе. Как сообщает пресс-служба «Кингз», соглашение рассчитано на три года.
Sport24.ru 15:40
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru 12:55
Космос
Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами
Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор 13:00
Политика
Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха
Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия 16:07
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Наука
Названа главная причина возникновения четырех видов рака
Специалисты рассказали об основной причине, провоцирующей развитие четырёх видов рака.
Газета DAILY 15:43
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Политика
Соловьев предрек новые войны на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28