Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
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Минюст решил защитить социальные выплаты россиян от кредиторов

Daily Storm13:43

Минюст разработал документ о защите соцвыплат от списания за долги

Москва 2413:29

Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

РИА Новости12:10
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