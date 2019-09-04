Экономика
РИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян
Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ 03 сентября в 14:44
Происшествия
Грузовик протаранил группу школьников в Китае
Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
Life.ru 02:31
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.
РИА Новости вчера в 01:46
Происшествия
Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы
В приемную ФСБ России в центре столицы принесли корпус гранаты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 02:05
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Политика
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить до конца 2020 года
Генеральный директор компании «Вертолеты России», которая входит в Ростех, Андрей Богинский рассказал, что до конца 2020 года планируется завершить сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок, после чего его запустят в серийное производство.
NewInform вчера в 14:02
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Политика
Минприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике
Национальная служба новостей вчера в 01:45
Происшествия
В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей
РИА Новости 01:21
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении
Внесение изменений в операционную деятельность Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной реформирования в авиастроении в целом.
ФАН 02:16
Хоккей
Комиссионер НХЛ Беттмэн войдет в Зал хоккейной славы США
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн будет введен в Зал хоккейной славы США 12 декабря.
Sportbox.RU 01:38
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.
РЕН ТВ 00:30
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Политика
Михаил Леонтьев проиграл суд губернатору, которого почти обматерил
Журналист, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев задел честь и достоинство губернатора Хакасии Валентина Коновалова, которого он назвал «дебилом», постановил Верховный суд региона.
URA.Ru 02:27
Футбол
ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Футбол
Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.
Чемпионат 02:30
Общество
Череп пещерного льва обнаружили археологи в Красноярске
Среди многочисленных останков животных и орудий труда найден череп пещерного льва, рассказал в четверг ТАСС представитель НПО "Красноярская геоархеология" Егор Филатов.
ТАСС вчера в 22:54
Энергетика
Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая
По сравнению с предыдущей сессией сырье потеряло $0,07. Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая.
Expert.ru 02:43