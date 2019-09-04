Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Происшествия Грузовик протаранил группу школьников в Китае Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Происшествия Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег.

Происшествия Женщина принесла гранату в приемную ФСБ в центре Москвы В приемную ФСБ России в центре столицы принесли корпус гранаты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Авто Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.

Политика Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить до конца 2020 года Генеральный директор компании «Вертолеты России», которая входит в Ростех, Андрей Богинский рассказал, что до конца 2020 года планируется завершить сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок, после чего его запустят в серийное производство.

Происшествия В Петербурге мужчина обстрелял детский сад Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Греф заявил о необходимости «убить» экзамены Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Политика Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении Внесение изменений в операционную деятельность Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной реформирования в авиастроении в целом.

Хоккей Комиссионер НХЛ Беттмэн войдет в Зал хоккейной славы США Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн будет введен в Зал хоккейной славы США 12 декабря.

Технологии В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.

Здоровье Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера За год грудь женщины выросла на пять размеров, что сделало ее жизнь невыносимой. Британка начала сбор денег на операцию по уменьшению груди.

Политика Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.

Политика Михаил Леонтьев проиграл суд губернатору, которого почти обматерил Журналист, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев задел честь и достоинство губернатора Хакасии Валентина Коновалова, которого он назвал «дебилом», постановил Верховный суд региона.

Футбол ФИФА намерена открыть футбольную школу во Владивостоке Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, сообщил о цели открытия футбольной школы в городе.

Политика Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.

Политика Лавров заявил об осложнении международных отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».

Футбол Глушаков: агенты сказали, что нормальной жизни у меня теперь не будет Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал о ситуации с продлением контракта с красно-белыми после победы в чемпионате страны в сезоне-2016/17.

Общество Череп пещерного льва обнаружили археологи в Красноярске Среди многочисленных останков животных и орудий труда найден череп пещерного льва, рассказал в четверг ТАСС представитель НПО "Красноярская геоархеология" Егор Филатов.