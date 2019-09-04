Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

Минюст России разработал проект приказа, который исключит возможность списания со счетов должников социальных выплат, сообщает пресс-служба министерства в среду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минюст решил защитить социальные выплаты россиян от кредиторов

Daily Storm13:43

Пенсии и пособия россиян защитят от списания за долги

URA.Ru16:46

Социальные выплаты защитят от списания за долги

ФедералПресс15:41

Социальные выплаты россиян защитит новый документ Минюста

Невские Новости14:30

Пенсии и пособия россиян защитят от списания за долги

Deita.ru21:15

Минюст намерен защитить соцвыплаты от списания за долги

Москва 2413:29

Минюст разработал документ, защищающий социальные выплаты россиян

РИА Новости12:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Авто

Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом

Российская газета 14:17
Общество

ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Политика

Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»

"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Культура

Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире

В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.
Радио 1 09:44
Общество

Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество

Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
РИА Новости 18:57
Наука

Обнаружены следы животного возрастом более 500 миллионов лет

В ущельях Янцзы в южном Китае ученые обнаружили окаменелости червеобразного животного, жившего от 551 до 539 миллионов лет назад.
Ин-спейс.ру 13:00
Космос

Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?

«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Экономика

На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток

За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета 08:01
Кино

Megogo снимет кино

Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ 19:04
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Экономика

Евтушенков подтвердил возможную продажу РТИ «Алмаз-Антею»

Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков подтвердил возможную продажу концерна "Радиотехнические и информационные системы" (РТИ) "Алмаз-Антею", однако стороны пока не достигли конкретных договоренностей по сделке.
Интерфакс 21:18
Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Гаджеты

Sharp разработал новый смартфон с процессором Snapdragon 835

Источник сообщает, что в основе аппарата будет лежать устаревший процессор Snapdragon 835 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
Astera 15:52
Политика

Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах

Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио.
Известия 18:28
Общество

В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине

Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".
Life.ru 11:37
Общество

В России выросла средняя зарплата

В начале осени 2019 года в России выросла средняя заработная плата, предлагаемая работодателями.
9111.ru 08:44
Политика

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Технологии

Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября

Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру 12:56
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Технологии

Создатели ГЛОНАСС придумали систему слежки за людьми без спутников

Специалисты российской компании «СпейсТим» разработали систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику.
Daily Storm 21:45
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Экономика

Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform 09:42
Армия и оружие

В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет

Газета.Ru 17:25
Общество

Британский политик уснул на заседании парламента и стал мемом

Британский парламентарий решил прилечь во время одного из заседаний и вдохновил пользователей на новые мемы.
Телеканал 360° 21:07
Политика

Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия 17:31
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Происшествия

Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru 03:55
Экономика

РЭЦ поддержит экспортное развитие «Сибура»

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 04:21
Технологии

В России легализуют виртуальные сим-карты

ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное