Экономика
URA.RuПенсии и пособия россиян защитят от списания за долги
«При расчете кредитной организацией суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, будут исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)», — говорится в тексте законопроекта, который размещен на сайте федерального ведомства.
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