Общество
ВедомостиМинюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс.
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с чего всё началось
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.Интерфаксвчера в 12:00
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Обращать в доход государства средства неизвестного происхождения будут только у госслужащих
Общественное телевидение Россиивчера в 12:45
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
Комсомольская правдавчера в 12:10
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OvideO.ru вчера в 14:00
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Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели
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В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Нижегородцы выбрали эскиз памятника Александру Невскому
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Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
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В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
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Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
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