Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.

с чего всё началось

В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс.

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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