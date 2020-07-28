Общество

ВедомостиВедомостиМинюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс.
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с чего всё началось

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.
Интерфаксвчера в 12:00

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В Минюсте рассказали, кого коснутся поправки о конфискации средств

Газета.Ruвчера в 15:59

Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов

РБКвчера в 13:56

Конфисковывать доходы неизвестного происхождения будут только у госслужащих

Интерфаксвчера в 12:00

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ведомостивчера в 13:20

Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций

Известиявчера в 13:51

Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст

Комсомольская правдавчера в 12:10

Минюст разъяснил идею об изъятии подозрительных накоплений россиян

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»

От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU вчера в 12:17
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Культура

Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»

Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии.
Дождь вчера в 12:37
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

REGNUM 01:20
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Культура

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Газета.Ru вчера в 05:33
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Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
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Кино

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Татарстане на 38 площадках

Татарстан присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 29 августа.
Татар-информ 27 июля в 06:00
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета вчера в 17:52
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Авто

Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,6K
Авто

Перечислены три наиболее быстрых серийных внедорожника

Специалисты «Автоновости дня» составили ТОП-3 быстрых и маневренных внедорожников, которые являются лидерами на сегодняшний день.
МедиаПоток 27 июля в 02:01
4
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
29
Единоборства

В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи

UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
ProstoProSport 00:03
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
171
Политика

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе

Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ».
RT на русском 01:22
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Космос

Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне

Evo-rus.com 27 июля в 07:53
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Шоу-бизнес

Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие

Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.
Life.ru 26 июля в 04:45
Футбол

Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
192
Армия и оружие

Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны

Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости вчера в 17:50
Шоу-бизнес

Топурию уличили в продаже одежды с китайского сайта

Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию, выпускающую собственную линейку одежды, уличили в продаже платьев с Алиэкспресс.
ФАН 00:02
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

РИА Новости 00:36
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Футбол

Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»

Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».
Нева Спорт вчера в 14:59
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