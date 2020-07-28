Общество
ВедомостиМинюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.Интерфаксвчера в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Кого коснутся поправки о конфискации денег в Пенсонный фонд, пояснил минюст
Комсомольская правдавчера в 12:10
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество
Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»
От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU вчера в 12:17
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Культура
Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»
Сериал «Хранители» от HBO получил 26 номинаций на премию «Эмми». Это следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии.
Дождь вчера в 12:37
Культура
Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»
Газета.Ru вчера в 05:33
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
Кино
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Татарстане на 38 площадках
Татарстан присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 29 августа.
Татар-информ 27 июля в 06:00
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета вчера в 17:52
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Авто
Перечислены три наиболее быстрых серийных внедорожника
Специалисты «Автоновости дня» составили ТОП-3 быстрых и маневренных внедорожников, которые являются лидерами на сегодняшний день.
МедиаПоток 27 июля в 02:01
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Единоборства
В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи
UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
ProstoProSport 00:03
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Политика
Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе
Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ».
RT на русском 01:22
Космос
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне
Evo-rus.com 27 июля в 07:53
Шоу-бизнес
Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие
Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.
Life.ru 26 июля в 04:45
Футбол
Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»
Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
Армия и оружие
Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны
Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Топурию уличили в продаже одежды с китайского сайта
Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию, выпускающую собственную линейку одежды, уличили в продаже платьев с Алиэкспресс.
ФАН 00:02
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости 00:36
Футбол
Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»
Немецкий нападающий Тимо Вернер назвал главную причину своего перехода в лондонский «Челси».
Нева Спорт вчера в 14:59