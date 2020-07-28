Во вторник газета "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщила, что в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ подготовлены поправки, согласно которым денежные средства граждан и их имущество, законность получения которых невозможно доказать, подлежат конфискации и перечислению в Пенсионный фонд РФ.

с чего всё началось

В Минюсте отметили, что в июле 2020 г. законопроекты внесены в правительство. В сопроводительных материалах указано, что соответствующие поправки в Гражданский кодекс влекут за собой поправки в Бюджетный кодекс.

Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Политика Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи "Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.

Общество Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса» От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом. 8

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 1,1K

Общество В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. 210

Авто Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу. 9

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,6K

Единоборства В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 171

Политика Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ». 140

Шоу-бизнес Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.

Футбол Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!» Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

Армия и оружие Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

Шоу-бизнес Топурию уличили в продаже одежды с китайского сайта Солистку группы «А’Студио» Кети Топурию, выпускающую собственную линейку одежды, уличили в продаже платьев с Алиэкспресс.