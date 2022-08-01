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Минюст разъяснил следователям и судьям, в чем отличие мнений и утверждений о спецоперации

Первый документ объясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» об использовании вооруженных сил (имеется в виду ст. 207.3 УК РФ).
Коммерсантъ
Второй посвящен «комплексной психолого-лингвистической экспертизе» материалов о «публичной дискредитации использования» вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК).
Коммерсантъ
Авторы указывают, что объектом экспертизы здесь является сообщение, а основной задачей экспертизы — «установление способа подачи содержащейся в материале информации».
News.ru
В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ и призывы к санкциям.
Газета.Ru

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«Ъ»: Минюст разъяснил судьям отличие между мнением и утверждением о спецоперации
ТАСС02:49
Минюст разъяснил следователям и судьям, в чем отличие мнений и утверждений о спецоперации
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